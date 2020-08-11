Magic Eraser

iPhone 有沒有好用的去背 App？雖然目前已經有許多線上自動去背工具，不過若是物體邊緣較複雜，需要進行手動抹除的時候，App 的操作還是比網頁版細膩一些，最近小邊發現一款在 App Store 上評價 4.9 高分的去背 App「Magic Eraser」，它是一款半自動的去除照片背景 App，能夠自動辨識背景區域並移除，當然半自動就是需要人工修正， 「Magic Eraser」能夠輸出高解析、無浮水印的透明背景照片，而且免付費，各位有需要去背的 iPhone 使用者可別錯過這款啦。你也可以參考：AIPIX 一鍵自動去背，支援大型圖片輸出，內建圖片編輯器可加入純色背景

Magic Eraser

進入 App Store 即可免費下載，目前這款 App 只有在 iOS 系統上架，Android 使用者請參考別款，雖然 Google Play 上有一款同名產品，不過並非同一家公司開發的。下載「Magic Eraser」並開啟後，請記得點擊左上方「X」關閉，按下繼續的話 3 天後你就會收到帳單囉。

照片去背景app

進入主畫面後，點擊左下方「Photo」匯入相簿中要處理的照片，下一步可以挑選照片比例，有原圖、正方形、4 X 5、9 X 16 等比例可以更改。

去背app 2020

匯入圖片後，點擊左下角的「魔法棒」，按一下圖片中「不需要」的背景，軟體就會自動辨識，做第一步的智慧去背動作。

去背景圖app

初步去背完成後，就可以選擇魔法棒右邊的「抹除」工具，來將剩下沒去乾淨的背景塗掉，若照片太小可以用兩隻手指來放大照片，進行更細膩的抹除動作。不小心抹到主角的話，下方第三個是還原筆刷，或點擊頂端的還原按鈕進行復原。

移除背景app

完成照片去背後，按下右上方的分享按鈕，就可以下載圖片囉，圖片下載 Magic Eraser 提供我們透明、白色兩種背景可以選擇，直接點擊即可下載，而且非常貼心的還提供了「高解析」版本能夠下載，這樣就不怕下載到糊糊的透明背景照片啦，載點在下方，建議大家可以下載起來唷。

下載：
Magic Eraser ( App Store 下載 )

Magic Eraser 移除背景 App，智慧去背、提供高解析無浮水印照片下載 相關文章

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