iPhone 有沒有好用的去背 App？雖然目前已經有許多線上自動去背工具，不過若是物體邊緣較複雜，需要進行手動抹除的時候，App 的操作還是比網頁版細膩一些，最近小邊發現一款在 App Store 上評價 4.9 高分的去背 App「Magic Eraser」，它是一款半自動的去除照片背景 App，能夠自動辨識背景區域並移除，當然半自動就是需要人工修正， 「Magic Eraser」能夠輸出高解析、無浮水印的透明背景照片，而且免付費，各位有需要去背的 iPhone 使用者可別錯過這款啦。你也可以參考：AIPIX 一鍵自動去背，支援大型圖片輸出，內建圖片編輯器可加入純色背景

進入 App Store 即可免費下載，目前這款 App 只有在 iOS 系統上架，Android 使用者請參考別款，雖然 Google Play 上有一款同名產品，不過並非同一家公司開發的。下載「Magic Eraser」並開啟後，請記得點擊左上方「X」關閉，按下繼續的話 3 天後你就會收到帳單囉。

進入主畫面後，點擊左下方「Photo」匯入相簿中要處理的照片，下一步可以挑選照片比例，有原圖、正方形、4 X 5、9 X 16 等比例可以更改。

匯入圖片後，點擊左下角的「魔法棒」，按一下圖片中「不需要」的背景，軟體就會自動辨識，做第一步的智慧去背動作。

初步去背完成後，就可以選擇魔法棒右邊的「抹除」工具，來將剩下沒去乾淨的背景塗掉，若照片太小可以用兩隻手指來放大照片，進行更細膩的抹除動作。不小心抹到主角的話，下方第三個是還原筆刷，或點擊頂端的還原按鈕進行復原。

完成照片去背後，按下右上方的分享按鈕，就可以下載圖片囉，圖片下載 Magic Eraser 提供我們透明、白色兩種背景可以選擇，直接點擊即可下載，而且非常貼心的還提供了「高解析」版本能夠下載，這樣就不怕下載到糊糊的透明背景照片啦，載點在下方，建議大家可以下載起來唷。

下載：

Magic Eraser ( App Store 下載 )