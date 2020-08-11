要出門跑步時，可以用 Apple Watch 取代 iPhone 來聽音樂嗎？這樣一來就不用帶著重重的 iPhone 出門，也能輕鬆跑步了。今天小編要與大家分享的就是如何讓 Apple Watch 離線聽音樂，整理了 KKBOX、Apotify 及 Apple Music 三大音樂平台的收聽方式，且適用於大部分人所購買的 GPS 版本，也就是無網路版本的 Apple Watch。有 eSIM 版的 Apple Watch 可以直接跳過本篇，因為直接連網就可以收聽囉，廢話不多說，我們開始吧！

Apple Music

首先確認你的手機中有安裝 Apple Music，然後在 iPhone 打開 Apple Watch 應用程式，選擇「音樂」選項，接著你就會在「加入音樂」下方看到音樂清單囉。若這邊沒有音樂曲目，你可以開啟 Apple Music，將你想聽的歌曲加到資料庫中，加入後就會在這邊同步出現。

點擊曲目後，選取右上角的 + 號，這樣就大致上完成一半啦！

接著將 Apple Watch 連接電源線，此時音樂就會自動同步到手錶上囉。

同步完成後，戴上 AirPods 就可以帶著手錶去跑步啦，把 iPhone 丟在家沒有問題，能夠輕鬆聽音樂、紀錄跑步 GPS 定位資訊。

KKBOX

若你常用的不是 Apple Music 而是 KKBOX 也 OK，首先必須先在 Apple Watch 端，安裝好 KKBOX App，接著打開手機開啟 KKBOX，找到自己想同步到 Apple Watch 的歌曲後，點擊歌曲旁邊的「...」，選擇「傳輸至 Apple Watch」選項，這樣就完成同步囉。不過沒辦法整個播放清單一次傳輸，只能單首傳輸是比較不便的地方。

Spotify

Spotify 目前不支援 Apple Watch 離線收聽功能，希望未來能夠透過更新將此功能補齊囉。