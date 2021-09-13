現在網路上去背工具百百種，那麼要如何挑選實用效果又好的線上去背工具？不妨試試這款 AirMore 線上去背工具吧！AirMore 是一個透過 AI 智慧演算，讓你用更少的精力、時間得到比 PS 更好的去背效果，網站還提供照片編輯功能，讓去背效果更加完美，不管是人像、動物、圖片、Logo 等其他物品，都能在幾秒內去背完成，且整體操作免費無須註冊，這麼好康的去背工具大家趕緊收下吧！更多好用的去背工具，可參考這篇：BackgroundCut 超強大的線上去背工具！

AirMore 線上去背工具使用教學

開啟 AirMore 線上去背工具後，便可從下方人像、物品、圖標三個類別來做選擇。

小編就先從人像去背功能介紹，點擊「添加圖片」上傳照片後，只要兩三下就能去背完成，當然也會有意外沒處理好的時候，那麼該怎麼辦？

別擔心，我們可以透過左上方的「擦除」、「保留」來調整，比 PS 去背更加方便，若你想為去背好的圖片添加背景的話，請點選上方的「編輯」功能。

在「編輯」模式中，你可以為圖片更換背景、裁剪、移動，設定好之後便可點選「下載」將圖片儲存到電腦中。





另外像是車子、商品、圖標等其他物品，網站都能够在幾秒內快速去背完成喔！這款 AirMore 線上去背工具，是小編使用效果排名前三好用的，有需要的朋友請趕緊點擊下方連結體驗看看吧！

AirMore 線上去背工具：https://airmore.com/tw/remove-background-online