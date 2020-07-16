電商去背

想要替圖片去背，線上去背工具能免費輸出的尺寸不夠大？那今天跟大家分享這款線上去背服務「稿定摳圖」大家可以收好囉，雖然新註冊的使用者也只能免費下載 3 張去背圖片，不過我想對於臨時的需求也夠了，不論是電商商品去背，還是人像去背，稿定摳圖通通能搞定，甚至還能一鍵替去背圖片加上背景，以及幫去背圖片加上陰影，讓去背完成的商品、人像更具有質感，趕快跟著小編來看看去背效果吧。你也可以參考：remove.bg 去背神器桌面版 

搞定摳圖

進入稿定摳圖後就可以看到上傳圖片的按鈕，若是已經在網路上的圖片，也能夠直接複製連結來完成去背。

電商去背

上傳完成後，基本上圖片就已經同時完成去背了，若是有些背誤判的地方，可以在左上方用工具修補、移除。

免費線上去背

去背軟體免安裝

基本上圖片上傳後，系統就會自動判斷是人像還是商品，若是判斷錯誤的話，左上方的模式中可以手動切換。

搞定摳圖

去背完成之後，稿定摳圖內建的濾鏡可以替商品、人像一鍵優化，不論是色調、光線、還是飽和度通通沒問題 ~ 

照片去背景app

還內建一鍵抽換背景功能，有純色背景，也有現成的背景模版可以挑選。

線上去背工具

最後，也可以替人像加上陰影，陰影距離、模糊度、不透明度及角度都能夠微調，算是功能非常完整的線上去背工具，都調整完畢後按下右上方的下載即可。

搞定摳圖

接著用微信掃描登入就可以下載囉，新註冊的使用者，有免費 3 張圖片的額度可以下載。各位若有線上去背的需求，又需要輸出大尺寸，趕快點過去自己試用看看吧！

稿定摳圖：https://www.gaoding.com/koutu

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