LINE進軍線上PC遊戲市場，推出全新遊戲平台LINE POD

在台灣遊戲平台上知名的有 STEAM、ORIGIN、Garena 等等之類的，不過最近 LINE 有推出全新的 PC 遊戲平台「LINE POD」，在台灣、泰國、印尼等國家紛紛上線啦 ! 平台有支援中文、英文、泰文、印尼文等語言。「LINE POD」 推出的願景為提供玩家一站式遊戲服務，陸續結合 LINE 的各種社交功能，讓玩家可以更方便地與好友或線上遊戲的玩家進行交流，這篇將教大家如何使用「LINE POD」，還有「LINE POD」 裡面的遊戲有《古劍奇譚網路版》、《FreeStyle》與《獵人競技場：傳奇》，並預告之後將推出新獨家遊戲：《英雄重生 Online》。

LINE進軍線上PC遊戲市場，推出全新遊戲平台LINE POD

首先如果要方便在電腦上玩的話，要先到「LINE POD」官網下載 LINE POD 啟動器，然後點選左邊的「尚未安裝」。

LINE進軍線上PC遊戲市場，推出全新遊戲平台LINE POD
點擊下載「LINE POD」到電腦桌面。

LINE進軍線上PC遊戲市場，推出全新遊戲平台LINE POD

下載完後，打開桌面上的「LINE POD」，按照上面從左到右的順序打開「LINE POD」的軟體，可以手打自己 LINE 的帳號或是用手機掃描 QR Code 開啟也可以，接著會給你一組認證號碼，在手機 LINE App 輸入號碼就可以登入。

LINE進軍線上PC遊戲市場，推出全新遊戲平台LINE POD

進去可以看到以上 4 款遊戲分別是 : 《古劍奇譚網路版》、《FreeStyle》與《獵人競技場：傳奇》，還有之後將推出新獨家遊戲：《英雄重生 Online》。

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我選擇了其中的《FreeStyle》遊戲來做示範，點擊「開始遊戲」。


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就會跑出《FreeStyle》遊戲所需要的配件，比上面配件來的差的話，可能會跑不動或 LAG，符合以上配件的話，就可以直接點擊下載，等到下載好就可以直接完遊戲啦 !

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希望未來 LINE 可以把所有手機遊戲移植到電腦上玩，對玩家來說真的是好消息，就不用再透過麻煩的模擬器了。

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