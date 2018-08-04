中國新說唱吳亦凡新歌 skr，根本不是一個 level 再創話題 diss 功力無極限！

2018-08-04 05:11:20 9M87
吳亦凡 中國新說唱 skr

中國嘻哈音樂選秀節目「中國新說唱」的節目導師吳亦凡又有新舉動啦！這次不是帶領大家使用新的潮流名言，而是親自下馬創作及演唱饒舌歌曲「skr」，內容則是在反擊網路上批評他的網友，歌詞句句到位，讓粉絲聽得好過癮！吳亦凡從「中國有嘻哈」開始，就是大家的目光焦點，他的一句「你有 freestyle 嗎？」（你能即興饒舌/創作嗎？）爆紅，成為許多人茶餘飯後嬉鬧的金句，而第二季「中國新說唱」他則帶領大家認識「skr」這個嘻哈用語，也是他這次新歌的歌名，意思是什麼之前有跟大家介紹過啦，那麼我們就來看一下這首歌到底多麽大快人心吧！


吳亦凡 中國新說唱 skr

△ 中國藝人吳亦凡日前在他微博發布新歌「skr」，全由他一首操刀。

吳亦凡新歌

△ 音樂一下就先告訴大家這首歌沒有自動調整音准，也沒有混音後製，表明的就是來真的啦！

吳亦凡 中國新說唱 skr

△ 歌曲一開頭就可以聽到吳亦凡的反擊啦！酸他不會嘻哈饒舌的網友，根本就不懂饒舌的文化～就算討厭他的人很多，但他也是無所畏懼！

吳亦凡沒實力

△ 最嗆辣的一句「根本不是一個 level」就在說那些酸民連個咖都不是，這句反擊得很帥呀！

吳亦凡 中國新說唱 skr

△ 接著就開始饒舌的部分，歌詞句句鏗鏘有力，點出各種酸民不可取的心態，卻沒看有人拿出實力來表現。diss 不帶髒字算是超高 EQ 的表現呀！diss 原指的是 disrespect 不尊重的意思，在嘻哈饒舌圈裡有挑戰、反擊的意思。

這首歌發布後引起許多迴響，有網友指出歌詞「所以言語暴力多，連女孩子都不放過」令人動容落淚，我想這裡婊的不只是嘻哈饒舌圈，而是網路上存在著各種酸民，就連女孩子的樣貌都成了箭靶，實在沒分寸。看來這首歌不只唱出吳亦凡對饒舌歌曲的態度，也打動人心。這首歌曲還有好多反擊網路酸民令人大快人心的歌詞，快去聽看看吧！

吳亦凡微博 diss track 「skr」：點我

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