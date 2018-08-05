有些軟體可能安裝在電腦後就不會移除，譬如說 Office 文書工具，不過前幾日我測試其他軟體時移除 Office 失敗，我只是用移除軟的強制移除，不過之後要再安裝回來時卻發生 Office 無法安裝的問題，怎麼會這樣！？結果一搜尋就有「從電腦解除安裝 Office」的官方支援，代表很多人會遇到這樣的問題，其實解決方式很簡單，就是透過官方工具徹底移除先前的 Office，若是順利的話應該就可以再次安裝，就是這麼簡單，常見的錯誤有錯誤 1723、錯誤碼 30180-4、錯誤 30068-4、錯誤 1402 等等。
若是無法移除會出現提示，就繼續解除所有 Office 安裝。
也可以移除所有的 Office 相關設定。
最後可以看到移除的狀態，雖然我測試的狀態還是有問修正的地方，不過最後也是順利再次成功安裝 Office 囉！
https://support.office.com/zh-tw/article/從電腦解除安裝-office-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
移除工具下載：
o15-ctrremove.diagcab（官方下載）
o15-ctrremove.diagcab（MediaFire下載）
o15-ctrremove.diagcab（Rapidgator下載）
o15-ctrremove.diagcab（ZippyShare下載）
o15-ctrremove.diagcab（YunFile下載）
檔案大小：90.8 KB
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