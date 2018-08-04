簡報不管是學生或是上班族都是必備技能，好看的樣板真的不多，偏偏 iSlide 提供非常多（簡報設計九招必學 iSlide PPT 插件素材神器），現在 iSlide Premium 正在限時免費，我若次分享給大家我對不起自己，你若不分享給朋友你對不起朋友，錯過這個你會後悔！想要讓自己的簡報能力 UP 再 UP，好工具就在你眼前，好的樣板任你下載的 Premium 帳號錯過不知道還要等多久！趕快收了吧～大哥！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-islide-premium-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的帳號密碼，大家活動取得的會不同，請務必大家自己取得唷！安裝版可以到文末下載。
△ 安裝版下載好之後，正常步驟流程安裝，電腦也必須先要有微軟的 PowerPoint 才能搭在一起唷！
△ 將剛剛所取得帳號密碼填入，之後立即登錄既可以開始使用。
△ 看到以上畫面就代表登入與安裝成功囉！
△ 看看帳號的有效期限，大概有五個月的時間可以使用，有就是賺到了！！！那為什麼標題寫一年呢？我猜下次限時免費可能是一年後吧～
iSlide 教學請參考：簡報設計九招必學 iSlide PPT 插件素材神器，一鍵優化排版、智能圖表展現大師級水準
安裝版：
iSlide Premium.exe（活動下載）
iSlide Premium.exe（MediaFire下載）
iSlide Premium.exe（Rapidgator下載）
iSlide Premium.exe（ZippyShare下載）
iSlide Premium.exe（YunFile下載）
檔案大小：11.33 MB
更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦