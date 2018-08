簡報不管是學生或是上班族都是必備技能,好看的樣板真的不多,偏偏 iSlide 提供非常多( 簡報設計九招必學 iSlide PPT 插件素材神器 ),現在 iSlide Premium 正在限時免費 ,我若次分享給大家我對不起自己,你若不分享給朋友你對不起朋友,錯過這個你會後悔!想要讓自己的簡報能力 UP 再 UP,好工具就在你眼前,好的樣板任你下載的 Premium 帳號錯過不知道還要等多久!趕快收了吧~大哥!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ISLIDE PREMIUM NOW,這次活動大家都會取得自己的帳號密碼,請務必完成自己的流程。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的帳號密碼,

大家活動取得的會不同,請務必大家自己取得

唷!安裝版可以到文末下載。△ 安裝版下載好之後,正常步驟流程安裝,電腦也必須先要有微軟的 PowerPoint 才能搭在一起唷!△ 將剛剛所取得帳號密碼填入,之後立即登錄既可以開始使用。△ 看到以上畫面就代表登入與安裝成功囉!△ 看看帳號的有效期限,大概有五個月的時間可以使用,有就是賺到了!!!那為什麼標題寫一年呢?我猜下次限時免費可能是一年後吧~iSlide 教學請參考: 簡報設計九招必學 iSlide PPT 插件素材神器,一鍵優化排版、智能圖表展現大師級水準 安裝版:檔案大小:11.33 MB