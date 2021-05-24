PPT毛玻璃效果

想要製作與眾不同的 PPT 簡報嗎？今天小編要來與大家分享，如何製作「PPT 毛玻璃效果背景」，讓你想要表達的主題，在背景中顯現出來，卻又不會過於死板，想要與其它簡報者作出不同的簡報嗎？想要奪取評審的眼球？趕快來跟小編學這招，教你 1 分鐘做出 PPT 高質感毛玻璃效果，另外～用現成的模板也可以為簡報質感大大加分，51PPT 這裡有上百款的 PPT 簡報模版，常做簡報的朋友趕快去尋寶吧。

PPT毛玻璃效果

首先點選「圖案」>「矩形」，在背景圖片中，將矩形插入你想製作毛玻璃範圍的（如下圖）。

PPT毛玻璃背景

然後將背景圖片複製一張在下面備用。

PPT模糊背景

接著點選背景圖片，並按住 Ctrl 同時選擇剛剛插入的矩形們，點選上方「圖片格式」，選擇「分割」就可以看到如下圖的效果。

PPT馬賽克

將割完的背景圖移除，並把下方的備用圖片移上來。

PPT毛玻璃效果

接著我們要來處理「已分割」的圖片，首先選擇「圖片格式」，將矩形圖片加上「白色線條外框」。

PPT毛玻璃背景

再加入「下陰影」。

PPT毛玻璃效果

最後在「美術效果」的地方，選擇「模糊」效果就大功告成囉！

PPT毛玻璃效果

最後在「半徑」這邊可以調整模糊程度，大家可以依照自己的需求來調整，我個人覺得調整到 50 左右會有最佳的效果，大家學起來了嗎？趕快下載下面範本檔，跟著動手做一次與眾不同的 PPT「高質感毛玻璃」背景吧。

下載：
PPT 毛玻璃效果練習範本.pptx（GOOGLE下載）

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