PDF 檔案格式讓人又愛又恨，不過當你使用 VivPDF Editor 之後會發現一切都不樣了，是我見過編輯功能最完善的 PDF 工具，包含常用的文字編輯、添加圖片、添加連結、建立 PDF 檔案、加入註解、加入圖章、加入簽章、分割、合併、方便的增減頁數、加入密碼與解密等功能，專業版甚至還有 PDF 轉檔與 OCR 文字辨識功能，可惜限時免費的只是標準版^^|||。
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-vivpdf-editor-100-discount
△ 填入該填寫的資訊後 GIVE IT TO ME NOW。
△ 最後就會取得軟體下載連結，或是到文末下載安裝版與免安裝版，由於序號實在太長了，在這裡備註一下。4E0B2D6617EFA9449A4EEC76F1350F087582468F322F79063EE10ADC8A360D94190D1D3365CDF0BF36A878826C5AF403A864FF638928702F465AC87C749326751102017040820180429sharewareonsale@vivpdf.comFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03E74
△ 開啟軟體後從 Help > Install Key 輸入序號。
△ 貼入剛剛所取得的序號，之後點選 Register 註冊。
△ 看到這個訊息就代表註冊成功囉！
△ 最主要的功能就是最上方那一排，包含有 Create、Convert、Edit、OCR、Pages、Protection、Sign 與 Comment。
△ 原以為有轉檔功能，後來才發現轉檔功能與 OCR 是 Pro 專業版才有的，實在可惜了點！不過 PDF 轉檔也是有免費工具，請參考：【上班族必備】iLovePDF 線上免費 PDF 轉檔工具，合併、拆分、壓縮、浮水印 一次大滿足！
△ 編輯功能包含編輯文件內原本的文字、添加文字、加入圖片與加入連結，而文字功能又很豐富，能改顏色、斜體、底線、對齊等功能都具備。
△ 頁面功能可以加入其他 PDF 檔案、新增空白頁、刪除頁面、導出頁面、替換、分割、裁切與旋轉，設計功能有頁首頁尾、加入背景、加入浮水印與頁數。
△ 加入密碼與解密。
△ 註解功能也提供了六種不同的形式，不管是要螢光筆、底線、刪除線、文字加註解或是註解框都可以唷！
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免安裝版：
VivPDF Editor.7z（MediaFire下載）
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VivPDF Editor.7z（ZippyShare下載）
VivPDF Editor.7z（本站下載）
檔案大小：8.31 MB
安裝版：
VivPDF Editor.exe（MediaFire下載）
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檔案大小：14.1 MB
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