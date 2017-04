PDF 檔案格式讓人又愛又恨,不過當你使用 VivPDF Editor 之後會發現一切都不樣了,是我見過編輯功能最完善的 PDF 工具,包含常用的文字編輯、添加圖片、添加連結、建立 PDF 檔案、加入註解、加入圖章、加入簽章、分割、合併、方便的增減頁數、加入密碼與解密等功能,專業版甚至還有 PDF 轉檔與 OCR 文字辨識功能,可惜限時免費的只是標準版^^|||。

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD VIVPDF EDITOR NOW。△ 填入該填寫的資訊後 GIVE IT TO ME NOW。△ 最後就會取得軟體下載連結,或是到文末下載安裝版與免安裝版,由於序號實在太長了,在這裡備註一下。

4E0B2D6617EFA9449A4EEC76F1350F087582468F322F79063EE10ADC8A360D94190D1D3365CDF0BF36A878826C5AF403A864FF638928702F465AC87C749326751102017040820180429sharewareonsale@vivpdf.comFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03E74

△ 開啟軟體後從 Help > Install Key 輸入序號。△ 貼入剛剛所取得的序號,之後點選 Register 註冊。△ 看到這個訊息就代表註冊成功囉!△ 最主要的功能就是最上方那一排,包含有 Create、Convert、Edit、OCR、Pages、Protection、Sign 與 Comment。△ 原以為有轉檔功能,後來才發現轉檔功能與 OCR 是 Pro 專業版才有的,實在可惜了點!不過 PDF 轉檔也是有免費工具,請參考: 【上班族必備】iLovePDF 線上免費 PDF 轉檔工具,合併、拆分、壓縮、浮水印 一次大滿足! △ 編輯功能包含編輯文件內原本的文字、添加文字、加入圖片與加入連結,而文字功能又很豐富,能改顏色、斜體、底線、對齊等功能都具備。△ 頁面功能可以加入其他 PDF 檔案、新增空白頁、刪除頁面、導出頁面、替換、分割、裁切與旋轉,設計功能有頁首頁尾、加入背景、加入浮水印與頁數。△ 加入密碼與解密。△ 註解功能也提供了六種不同的形式,不管是要螢光筆、底線、刪除線、文字加註解或是註解框都可以唷!免安裝版:檔案大小:8.31 MB安裝版:檔案大小:14.1 MB