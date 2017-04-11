FONT FREE 日文字型免費下載，也有免費中文字型（漢字）

2017-04-11 10:29:53 艾倫
日本免費字型下載

FONT FREE 是個免費下載日文字體的網站，網站上有大量的免費字體，一共分成八個類別，日文很特別又分平假名(ひらがな)、片假名(カタカナ)、漢字，漢字和我們使用的繁體中文一樣，所以在 FONT FREE 日文字體的網站裡看到有支援漢字的字體都能下載來使用，網站雖然都是日文顯示，但下載的方式也很簡單。就連最新的思源宋體也收錄在其中囉！

▽ 網站一共有8種分類：角ゴシック 的字體適合用在網站設計或文件裡；丸ゴシック体 的字體適合用在DM、菜單、雜誌封面；明朝體是漢字和日文字的標準字體；手書き風是手寫樣式（手繪風格）；毛筆体也算是手繪風格，就像我們拿著毛筆隨手寫的感覺；ポップ体是POP字體；ユニークなフォント這一分類是獨特的字體，有特別用途的朋友可以從這裡開始尋找。
FONT FREE 網站：http://fontfree.me/

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▽ 網站首頁顯示目前最新的字體，喜歡嘗鮮的朋友可以從這裡開始挖寶。

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▽ 每個分類都有簡單的說明，和艾倫一樣看不懂日文的大家可以透過 Google翻譯 幫忙一下。

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▽ 從每個字體簡易資訊裡就能看到是否支援漢字。

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▽ 在商用的項目註明是OK，就可以用在商業用途上；若是看到個人利用，就只能各人使用喔！顯示「要相談」就需要跟原開發者聯繫。

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▽ 每個可下載的日文字體都有下圖這樣詳細的資料，基本上 FONT FREE 裡的字體在 Windows、Mac 都能安裝。

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▽ FONT FREE 等於是收錄大量的日文字體供大家挖寶，當我們選定字體後，會直接連結回字體的原始網站，而 FONT FREE 很貼心的幫看不懂日文的朋友在字體旁已經放上原始網站的預覽圖，直接告訴我們按哪裡可直接下載。

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▽ 這是艾倫下載回來的字體，開啟後可先預覽文字，直接按下安裝就可以了。或是使用捷徑安裝字型，有效節省系統硬碟使用空間

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FONT FREE 網站：http://fontfree.me/

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