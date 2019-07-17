很久沒有幫電腦安裝新字體了嗎？今天來跟大家分享一款「源石黑體」，它是基於思源黑體的開放原始碼中文字，較現代大部分的字體都是強調銳利、粗細一致的風格，嘗試重現早期年代較復古的黑體風格，較有溫暖的氣息。有日文、中文兩種語言，屬於開放原始碼字型，可個人使用、商業使用，在 Github 上面可以免費下載。更多字體你可以參考：「台北黑體」免費可商用的繁體中文字型下載

「源石黑體」是以思源黑體為基底，以電腦程式自動進行改造，現在的版本為 Beta 公測版本，提供大家免費下載，如果使用上發現任何錯誤，大家可以直接直接反映在GitHub 的 Issues 中。

「源石黑體」開放原始碼字型，目前被放在 Github 中，直接點擊綠色的「Clone or download」>「Download ZIP」檔就可以下載啦！下載之後解壓縮，裡面分別有 TW、JP 兩種語言的資料夾，沒意外的話，打開 TW 的資料夾就是中文字體的安裝檔啦。或是直接到文末下載已經打包好的檔案。

△ TW 資料夾中共有五個檔案，分別為「源石黑體」的五種字重 Regular、Medium、Light、Bold、Heavy，直接點擊就可以完成安裝啦！

著作權與授權

－本字型是基於 SIL Open Font License 1.1 改造 Adobe 所開發、發表的「思源黑體」字型。

－本字型亦基於 SIL Open Font License 1.1 授權條款免費公開，關於授權合約的內容、免責事項等細節，請詳讀 License 文件。

－本字型可自由使用在印刷、影像、網路或任何媒體上，不限個人或商業使用。

－您可基於 SIL Open Font License 1.1 的規定再散佈或改造本字型。

https://github.com/ButTaiwan/genseki-font

下載：

源石黑體.7z（GOOGLE下載）

源石黑體.7z（1DRV下載）

源石黑體.7z（BANKUPLOAD下載）

源石黑體.7z（MEDIAFIRE下載）

源石黑體.7z（RAPIDGATOR下載）

源石黑體.7z（本站下載）

檔案大小：32.39 MB