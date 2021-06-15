電腦總是少一款字體嗎？隨著華為 HUAWEI 發表全新鴻蒙 Harmony OS，華為也釋出鴻蒙系統所使用的字體 HarmonyOS Sans 開放大眾免費使用，不論個人使用或商業使用通通沒問題，HarmonyOS Sans 字型由「漢儀字庫」開發，支援全球 105 種語言，不論簡體中文、繁體中文、英文通通可以用，還沒有下載這款熱騰騰免費字型的朋友，請趕快收藏下來囉。開放系統字體提供大家免費下載，華為不是第一個做的，像之前 OPPO 推出全新系統更新時，也曾經開放 OPPO Sans 免費可商用字體讓大家免費下載。

為實現「易讀性」、「通用」及「獨一無二」這 3 種功能，HarmonyOS Sans 耗時許多時間在細節上，經過 HUAWEI 官方加以優化後，讓這款全新字體能夠適用於各種情境、場合。

此款 HarmonyOS Sans 字型由中國大型字體公司「漢儀字庫」設計，進入官網後可以輸入文字預覽字體效果，我覺得是無襯線字體當中非常好看的前幾名。

HarmonyOS Sans 共有 6 種字重，往下滑能夠看到各種字重呈現的效果。

作為系統標準字體，易讀性重要性絕對是擺第一，HarmonyOS Sans 在設計時為字體筆畫連接處易破碎的地方進行優化，讓字體看起來更加利落，就算長時間閱讀也不會感到有壓力。

HarmonyOS Sans 的一般字重適用於內文，粗體則是相當醒目適合用於標題。

此外筆畫的造型也融入了手寫時的美感，讓字體更現代、有彈性，看起來更加簡潔俐落。我覺得 HarmonyOS Sans 字體是一款相當乾淨又中性的字型，看起來相當舒適又美觀，不論用在標題、內文都相當百搭，載點幫大家準備在下面啦，趕快下載起來~不收下會後悔。

http://www.hellofont.cn/font-detail?fontid=8744

下載 :

鴻蒙 HarmonyOSSans.zip（GOOGLE下載）

鴻蒙 HarmonyOSSans.zip（1DRV下載）

鴻蒙 HarmonyOSSans.zip（MEDIAFIRE下載）

鴻蒙 HarmonyOSSans.zip（RAPIDGATOR下載）

鴻蒙 HarmonyOSSans.zip（MEGA下載）

檔案大小：32.07 MB