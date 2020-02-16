你很久沒找到順眼的字體了嗎？最近小編發現一款還不錯的 OPPO Sans 字型，不過這款並不是什麼新的字型，而是 OPPO 在 2019 年北京舉行的 ColorOS 7 發表會上，公開將 OPPO Sans 字體將全面用於 ColorOS 7，並且宣布全面開放 OPPO Sans 字體讓全民免費使用，不管是個人、商業使用通通免費，既然官方都說免費授權給大家用，還有不用的理由嗎？更多免費字體你也可以參考：阿里巴巴普惠體 Alibaba Sans 收錄超過 11 萬個漢字，免費下載可商用！

OPPO Sans 共有五種字重，分別為：Light、Regular、Medium、Bold、Heavy，共 226003 個字符。

OPPO Sans 字體原始下載點可以在 ColorOS 7 官網中找到，不過有點隱密，這邊順道來跟大家分享要如何在 ColorOS 7 官網中找到 OPPO Sans 字體。進入官網後，往下滑到上圖，點擊「進一步了解設計理念」。

然後滑動滑鼠滾輪，就能夠看到上圖的 OPPO Sans 圖示，然後看到「下載 OPPO Sans」就可以直接下載啦！

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下載後可以看到五種字重，一一點擊就可完成安裝。

OPPO Sans 的中文字體部分，由中國的漢儀字庫設計，英文字體則是由美國 Pentagram 設計，雖然這款字體是由 OPPO 所提供，但繁體字卻有相當多都已經支援，是一款相當值得下載的字體喔，各位趕快點擊下方連結下載起來吧！

下載：

font-opposans.zip（COLOROS下載）

font-opposans.zip（GOOGLE下載）

font-opposans.zip（1DRV下載）

font-opposans.zip（MEDIAFIRE下載）

font-opposans.zip（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：22.09 MB