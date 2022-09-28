一年一度的萬聖節又到了，當老師的、辦活動的、店面、電商都會舉辦大大小小的應景活動，難免會需要適合的「萬聖節」字體，今天小編就一次來幫大家補滿字體庫，一共 94 種萬聖節字體，價值 1,199 美元，折合約新台幣 3.8 萬元，現在推出限時免費下載活動，不論你是要能製作邀請函、海報、卡片、標題、裝飾品通通沒問題，現在下載還能順便取得終身免費商業使用資格。如果你需要恐怖氛圍的中文萬聖節字體，小編推薦 Fantasy Scary Mincho 恐怖明朝字型。

限時免費活動頁面：https://www.creativefabrica.com/product/halloween-font-bundle-3/ref/2025266/

首先進入限時免費下載頁面，點擊綠色下載按鈕，就可以直接下載價值 3.8 萬元台幣共 94 款萬聖節英文字體。

下載解壓縮之後，就可以看到所有字體啦，本次活動所有字體都能夠免費商業使用。

雙擊字體就可以安裝囉，以下是本次活動所有萬聖節英文字體的呈現效果，大家也可以選擇自己想使用的來安裝：

備份下載：

Halloween-Font-Bundle-37302114-1.zip（GOOGLE下載）

Halloween-Font-Bundle-37302114-1.zip（1DRV下載）

Halloween-Font-Bundle-37302114-1.zip（MEDIAFIRE下載）

Halloween-Font-Bundle-37302114-1.zip（RAPIDGATOR下載）

Halloween-Font-Bundle-37302114-1.zip（MEGA下載）

檔案大小：13.23 MB