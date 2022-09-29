想重溫之前的影片、影集，突然在 Netflix 找不到了？Netflix 因為合約到期的關係，幾乎每月都會定期公告下架片單，如果你找不到曾經在 Netflix 追過的劇、電影，那很大機會是被下架了，本篇文章幫各位整理 2022 年 10 月份 Netflix 下架的影片、上架的片單：
Netflix 十月下架片單整理
- 《飢餓遊戲：自由幻夢1》
- 《決殺令》
- 《牠：第二章》
- 《麥迪遜之橋》
- 《享受吧！一個人的旅行》
- 《大叔的愛》
- 《Doctors》
- 《奇怪的搭擋》
- 《嫉妒的化身》
- 《皮諾丘》
- 《我的女友是九尾狐》
- 《轉學來的女生：第1季》
Netflix 十月上架片單整理
電影類：
- 《哈洛根先生的電話》
- 《逃出夢幻島》
- 《換人殺砍砍》
- 《春嬌救志明》
- 《LiSA LiVE is Smile Always:Eve&Birth: The Birth 日本武道館站》
- 《善惡魔法學院》
- 《飢餓遊戲：自由幻夢終結戰》
- 《死亡天使》
- 《惡魔兄弟》
影集類：
- 《嗨！營業中》
- 《間諜家家酒Part2》
- 《璀璨帝國：第3季》
- 《天外謎蹤》
- 《午夜故事社》
- 《火影忍者疾風傳：第10-13季》
- 《Missing：他們存在過》
- 《Take One：終極一曲》
- 《王后傘下》
- 《末解之誅：第3輯》
- 《盲婚試愛：第3季》
- 《智異山》
- 《吉勒摩・戴托羅之珍奇櫃》
- 《羋月傳》
- 《戀愛島：美國篇》
圖片來源：Netflix Facebook