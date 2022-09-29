Netflix 10 月電影

想重溫之前的影片、影集，突然在 Netflix 找不到了？Netflix 因為合約到期的關係，幾乎每月都會定期公告下架片單，如果你找不到曾經在 Netflix 追過的劇、電影，那很大機會是被下架了，本篇文章幫各位整理 2022 年 10 月份 Netflix 下架的影片、上架的片單

Netflix 十月下架片單整理

Netflix 十月下架片單
  • 《飢餓遊戲：自由幻夢1》
  • 《決殺令》
  • 《牠：第二章》
  • 《麥迪遜之橋》
  • 《享受吧！一個人的旅行》
  • 《大叔的愛》
  • 《Doctors》
  • 《奇怪的搭擋》
  • 《嫉妒的化身》
  • 《皮諾丘》
  • 《我的女友是九尾狐》
  • 《轉學來的女生：第1季》

Netflix 十月上架片單整理

Netflix 十月上架片單

電影類：

  • 《哈洛根先生的電話》
  • 《逃出夢幻島》
  • 《換人殺砍砍》
  • 《春嬌救志明》
  • 《LiSA LiVE is Smile Always:Eve&Birth: The Birth 日本武道館站》
  • 《善惡魔法學院》
  • 《飢餓遊戲：自由幻夢終結戰》
  • 《死亡天使》
  • 《惡魔兄弟》

影集類：
  • 《嗨！營業中》
  • 《間諜家家酒Part2》
  • 《璀璨帝國：第3季》
  • 《天外謎蹤》
  • 《午夜故事社》
  • 《火影忍者疾風傳：第10-13季》
  • 《Missing：他們存在過》
  • 《Take One：終極一曲》
  • 《王后傘下》
  • 《末解之誅：第3輯》
  • 《盲婚試愛：第3季》
  • 《智異山》
  • 《吉勒摩・戴托羅之珍奇櫃》
  • 《羋月傳》
  • 《戀愛島：美國篇》

圖片來源：Netflix Facebook

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