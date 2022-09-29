想重溫之前的影片、影集，突然在 Netflix 找不到了？Netflix 因為合約到期的關係，幾乎每月都會定期公告下架片單，如果你找不到曾經在 Netflix 追過的劇、電影，那很大機會是被下架了，本篇文章幫各位整理 2022 年 10 月份 Netflix 下架的影片、上架的片單：

Netflix 十月下架片單整理

《飢餓遊戲：自由幻夢1》

《決殺令》

《牠：第二章》

《麥迪遜之橋》

《享受吧！一個人的旅行》

《大叔的愛》

《Doctors》

《奇怪的搭擋》

《嫉妒的化身》

《皮諾丘》

《我的女友是九尾狐》

《轉學來的女生：第1季》

Netflix 十月上架片單整理

電影類：



《哈洛根先生的電話》

《逃出夢幻島》

《換人殺砍砍》

《春嬌救志明》

《LiSA LiVE is Smile Always:Eve&Birth: The Birth 日本武道館站》

《善惡魔法學院》

《飢餓遊戲：自由幻夢終結戰》

《死亡天使》

《惡魔兄弟》

影集類：