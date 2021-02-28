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進到「Typing.tw」網站後，便可直接點選「開始測驗」進到測驗說明畫面。

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在測驗說明頁面中，可以讓你選擇測驗文章、自訂測驗時間以及字形，選擇完畢後，便可按下「確認送出」開始測驗。

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另外，你點開「隨機文章」後，可從 28 篇文章中挑選你要練習的文章，裡頭的文章大部份都是取自維基百科。

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在進行中打測驗時，網站會給你最舒適的配色，讓你眼睛不疲勞，畫面上方是文章範本，下方則是打字練習區，只要按下鍵盤上的「Tab」 鍵便會開始計時，這邊要大家注意一下，你所輸入的文字、標點符號、段落都要與範本一模一樣，不然會被扣分的喔！

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測驗結束後，便可看到你的詳細測驗結果，包括平均速度、總錯字數、錯誤率、淨結果與評價。

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若想查看自己有哪些地方有打錯的話，可在總錯字數那一欄點選「查看錯字」，網站就自動列出你所有打錯的地方，下方的原文參考，可讓我們方便查看自己輸入錯誤的文字，落在第幾行第幾個字。想讓自己的中打變更快的朋友，這個 Typing.tw 線上中打練習網會是你的最好的選擇！

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