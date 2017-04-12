療癒彈簧系列影片，絕對讓你看到不要不要的

2017-04-12 15:38:43 哇哇
療癒彈簧

怎樣的影片有療癒的效果？難道一定要有劇情嗎？或是讓人感動的瞬間？最近傳產的彈簧黑手開始發布了一些彈簧製作的影片，其實在先前在他個人 Facebook 就發過好幾次，大家都覺得看彈簧的製作很神奇，甚至有療癒的效果，這樣的紀錄不但可以當成彈簧黑手的工作紀錄，更能夠產生撫慰人心的效果，若你覺得心靈有點空虛時，那就來去找彈簧哥吧！


文章請參考：療癒彈簧02 速度越慢療癒效果越好？

文章請參考：療癒彈簧 01




















彈簧哥到底誰呢？謝豐安，彈簧黑手|婚禮攝影師|台南私藏景點版主|彈簧黑手是我的工作，一家大小吃飯都靠它，更是爸爸傳承給我的事業，不能放。婚禮攝影師與台南私藏景點版主，都是由攝影這個興趣所延伸出來。有機會多賺一點，固然很好；但我更在乎，經由「攝影」這媒介所接觸到的客人，是不是滿意我的服務！ 有時候，是否接這個案子，並不完全是看在錢的份上。

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