手機有沒有能夠編輯 PDF 的好用工具呢？智慧型手機的便利性無庸置疑，但這類編輯性質的作業還是在電腦上工作比較舒適，不過臨時有緊急需求，不得不馬上將 PDF 文件修改時，這款工具就可以派上用場啦，這個 Foxit PDF Reader Mobile 免費 PDF 編輯 APP，可以做到 PDF 編輯、瀏覽、註釋、填表、簽名等功能，支援 iOS 及 Android 系統，有需要的朋友，趕快收下來啦！你也可以參考：PDF Viewer 地表最強免費 PDF 編輯 APP，平板手機看 PDF 比電腦還方便（iOS、Android）

這款工具在 iOS 及 Android 系統中都可以使用，小編這邊以 Android 系統作為示範，下載之後直接開啟，就可以瀏覽手機中的 PDF 文件囉。

首先是 PDF 的瀏覽功能，支援單頁瀏覽、連續頁顯示、文字重排、裁減模式、夜間模式、夜間顏色、朗讀、自動翻頁等豐富的瀏覽功能。

再來是編輯，Foxit PDF Reader Mobile 能夠做到下註解、增加文字、螢光筆，字體的顏色、大小都可以再作調整~

另外還有自由塗鴉、增加矩形的功能，下方最右邊為復原上一個動作，不小心按錯的時候非常方便~左下方的數字則是 PDF 的頁數。

最後，Foxit PDF Reader Mobile 支援文件簽屬的功能，常常有 PDF 文件需要簽名，在手機上就可完成，點擊右下方的鉛筆圖示，就可以簽署自己的名字啦！在辦公室常常經手 PDF 文件嗎？下面的載點進去下載起來囉！

下載：

Foxit PDF Reader Mobile（Google Play 下載）

Foxit PDF Reader Mobile（App Store 下載）