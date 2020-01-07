Foxit PDF Reader Mobile

手機有沒有能夠編輯 PDF 的好用工具呢？智慧型手機的便利性無庸置疑，但這類編輯性質的作業還是在電腦上工作比較舒適，不過臨時有緊急需求，不得不馬上將 PDF 文件修改時，這款工具就可以派上用場啦，這個 Foxit PDF Reader Mobile 免費 PDF 編輯 APP，可以做到 PDF 編輯、瀏覽、註釋、填表、簽名等功能，支援 iOS 及 Android 系統，有需要的朋友，趕快收下來啦！你也可以參考：PDF Viewer 地表最強免費 PDF 編輯 APP，平板手機看 PDF 比電腦還方便（iOS、Android）

Foxit PDF Reader Mobile

這款工具在 iOS 及 Android 系統中都可以使用，小編這邊以 Android 系統作為示範，下載之後直接開啟，就可以瀏覽手機中的 PDF 文件囉。

Android PDF 工具

首先是 PDF 的瀏覽功能，支援單頁瀏覽、連續頁顯示、文字重排、裁減模式、夜間模式、夜間顏色、朗讀、自動翻頁等豐富的瀏覽功能。

iPhone PDF 工具

再來是編輯，Foxit PDF Reader Mobile 能夠做到下註解、增加文字、螢光筆，字體的顏色、大小都可以再作調整~

PDF 工具

另外還有自由塗鴉、增加矩形的功能，下方最右邊為復原上一個動作，不小心按錯的時候非常方便~左下方的數字則是 PDF 的頁數。

手機PDF編輯

最後，Foxit PDF Reader Mobile 支援文件簽屬的功能，常常有 PDF 文件需要簽名，在手機上就可完成，點擊右下方的鉛筆圖示，就可以簽署自己的名字啦！在辦公室常常經手 PDF 文件嗎？下面的載點進去下載起來囉！

下載：
Foxit PDF Reader Mobile（Google Play 下載）
Foxit PDF Reader Mobile（App Store 下載）

Foxit PDF Reader Mobile 手機編輯 PDF 工具，PDF 註釋 編輯 填表 簽名 ( iOS / Android ) 相關文章

訪客留言

Foxit PDF Reader Mobile 手機編輯 PDF 工具，PDF 註釋 編輯 填表 簽名 ( iOS / Android ) 參考資料

Foxit Software | Best PDF Software &amp; PDF Solutions - Download PDF Software for Windows, Mac, And
PDF Software Download Center. Download PDF Software for Windows, Mac, iOS, Android to view, create &amp; edit PDF files. Download PDF Software for free now! ... By submitting this form, you agree to receive informational and promotional email ...
Foxit Reader 4.0 輕巧快速、功能豐富的免費PDF閱讀器新版
大概2007年下旬，我曾經很熱衷於介紹、比較兩款免費的PDF閱讀器，一個是非常老牌、常被認為足以取代緩慢Adobe Reader的「Foxit Reader」；另外一個則是當時剛出現不久，以豐富的註解編輯功能受到注目的「PDF XChange Viewer」。 ...
Adobe, Foxit, PDF-XChange 老牌免費 PDF 編輯軟體比較表格
這時候如果使用量很大，那麼一款好用的桌面端 PDF 編輯註解軟體，還是能夠讓操作更順利，節省許多時間。 所以就想要來比較看看，三款知名的免費 PDF 編輯註解軟體： Adobe Acrobat Reader、 Foxit Reader、 PDF-XChange Viewer 有些什麼異同。 ...
‎在App Store 上的「Foxit PDF Reader &amp; Editor」
不妨試試Foxit PDF Reader Mobile！Foxit PDF Reader Mobile是一款簡單易用的PDF Reader，適用於iOS設備，支援隨時隨地查看、注釋和&nbsp;...
Foxit Mobile PDF 支援iPad iPhone 註解劃線簽名中文PDF
之前介紹過「Adobe Reader Android, iOS App 新增編輯PDF 註解簽名」這個免費的PDF App，它在幫我完成PDF上簡單的註解說明，甚至是回傳一些國外的簽名文件&nbsp;...
Foxit Mobile PDF Reader for Android - Overview
從平板電腦到智慧手機，Foxit Mobile PDF for Android讓您在使用Android設備時也能處理PDF檔案。Foxit Mobile PDF與Foxit Reader使用相同的技術，目前已有超過1.5億的使用者選擇Foxit桌面端Reader。從桌面端至行動端，Foxit Reader 及 Foxit Mobile PDF的 ... ...
Exploring Foxit MobilePDF SDK on Android and iOS | ToughDev
Last week when downloading Foxit PDF Reader, I browsed through the list of PDF products offered by Foxit and came across Foxit MobilePDF SDK, a feature-rich PDF library for Android, iOS and Universal Windows Platform (UWP). In addition to common ...
Google 推出免費 PDF Viewer 閱讀器，推薦手機、平板電腦使用者下載！（Android）
2015/3/6 · 今天 Google 在 Play 商店推出免費、獨立的 Google PDF Viewer 閱讀器，讓 Android 手機及平板電腦支援 PDF 文件格式，這個應用程式並不一定必要，因為透過 Google 雲端硬碟 App 也能夠以內建的閱讀器來開啟 PDF 檔，不過，如果你跟我一樣沒有安裝 Google ...
Better than Adobe PDF Reader and Acrobat - Foxit Software ...
Simply the best adobe PDF reader used by over 100 Million users. This pdf reader is ... 專為iPad和iPhone設備設計的PDF閱讀軟體，幫忙您輕鬆閱讀、注釋PDF文件。您可以 ... Foxit MobilePDF for Android支援在安卓設備中操作PDF文件。您可以&nbsp;...
‎Foxit PDF Reader Mobile on the App Store
Want a free PDF reader? Try Foxit PDF Reader Mobile. This is an easy-to-use PDF reader which allows you to view and annotate PDF files on iOS devices while&nbsp;...