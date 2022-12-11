線上背景圖片製作工具百百種，但總是找不到好用的製作工具嗎？那麼這款 Haikei 線上背景圖片製造機你肯定會喜歡！Haikei 是一款免費線上背景製作網站，網站共有提供 15 種優質背景模板讓你套用編輯，包含可以更改顏色、尺寸比例、形狀、扭曲程度等等，依模板不同能更改的項目也有所差異，製作完成後，便能選擇 PNG 或 SVG 格式下載，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多不錯的背景產生器，請參考這篇：Super designer 超級線上背景產生器！

Haikei 網站使用介紹

進到 Haikei 網站後，請點選「Start designing for free」進入背景編輯頁面。

在編輯頁面中，左側共有 15 種優質模板讓你挑選編輯使用。





選好妳要的背景模板後，便可從右側工具列來設計該背景的尺寸比例、顏色、形狀及扭曲程度等等，依模板不同能改變的項目也有所差異。

若你沒什想法的話，可以點擊背景圖片下方的「骰子」按鈕，就能讓網站隨機幫你設計，最後確定沒問題後，就能在右下方選擇下載 SVG 或 PNG 圖檔到電腦中做使用囉！對於找不到好看的背景想自己自做的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Haikei 網站開始創作吧！

Haikei：https://haikei.app/