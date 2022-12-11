Haikei 免費線上背景圖片產製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！

線上背景圖片製作工具百百種，但總是找不到好用的製作工具嗎？那麼這款 Haikei 線上背景圖片製造機你肯定會喜歡！Haikei 是一款免費線上背景製作網站，網站共有提供 15 種優質背景模板讓你套用編輯，包含可以更改顏色、尺寸比例、形狀、扭曲程度等等，依模板不同能更改的項目也有所差異，製作完成後，便能選擇 PNG 或 SVG 格式下載，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多不錯的背景產生器，請參考這篇：Super designer 超級線上背景產生器！

Haikei 網站使用介紹

Haikei 免費線上背景圖片產製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！

進到 Haikei 網站後，請點選「Start designing for free」進入背景編輯頁面。

Haikei 免費線上背景圖片產製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！

在編輯頁面中，左側共有 15 種優質模板讓你挑選編輯使用。

Haikei 免費線上背景圖片產製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！
Haikei 免費線上背景圖片產製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！

選好妳要的背景模板後，便可從右側工具列來設計該背景的尺寸比例、顏色、形狀及扭曲程度等等，依模板不同能改變的項目也有所差異。

Haikei 免費線上背景圖片產製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！

若你沒什想法的話，可以點擊背景圖片下方的「骰子」按鈕，就能讓網站隨機幫你設計，最後確定沒問題後，就能在右下方選擇下載 SVG 或 PNG 圖檔到電腦中做使用囉！對於找不到好看的背景想自己自做的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Haikei 網站開始創作吧！

Haikei：https://haikei.app/

Haikei 免費線上背景圖片製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！ 相關文章

訪客留言

Haikei 免費線上背景圖片製造機，15 種優質模板任你挑並支援 PNG 與 SVG 格式下載！ 參考資料

線上免費製作自製桌布 | Adobe Express
使用 Adobe Express 設計桌布的理由。. 任何人都可以從網路上下載桌布。. 使用 Adobe Express，您可以輕輕鬆鬆設計專屬的精美桌布，而且完全不需要專業訓練。. Adobe Express 直接、容易上手的功能使桌布設計變得簡單有趣。. 更重要的是，Adobe Express 完全免費。. 立刻 ...
[設計] NOISE ＆ GRADIENT 漸層背景產生器@自動配色高品質背景圖 ...
NOISE ＆ GRADIENT 線上漸層背景產生器只需要設定 5 組顏色代碼，自動配色讓設計新手也能製作出高品質背景圖片，或是用隨機配色模式創作出獨一無二的色彩搭配。「NOISE ＆ GRADIENT 漸層色背景工具網頁版」，免費下載高清背景圖片。 網站名稱 ...
How to make LinkedIn post drafts?
It is unfortunate that LinkedIn doesn&#39;t provide an option to draft however, this does not mean you should overlook this step. PostDrips is a simple tool that enables users to not only plan their ...
Gradient Backgrounds 一站式漸層背景產生器，收錄各種服務方便切換
大家都知道現在漸層背景可直接使用 CSS 3 寫出來，終於不用辛苦製作背景圖，好處是一段程式碼就能解決，但你可能不一定知道怎麼寫，還好網路上已經有不少背景產生器，透過可視化介面調整效果後快速轉為程式碼，非常方便！ 例如 WebGradients、CoolHue 或 ColorSpark 都很好用，如果你需要更複雜一點 ...
TCDraftPost 1 | Po3C
TCDraftPost 1. iptables的參數設定. 首頁 · 輕鬆。簡單。人生 · Linux學習 · 2008-05-10 21:32:39 · 哇哇. 有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了， ...
免費線上模糊背景工具 | Adobe Express
Adobe Express 的模糊背景功能，可讓您在編輯任何圖片時輕鬆強調前景。. 使用模糊背景工具來強調人像照片、編輯產品照片，或者創造出意料之外的設計。. 如果靈感不足，請瀏覽 Adobe Express 數千個專業設計的模板資料庫，激發您的創造力。. 挑選一個模板，並 ...
免費SVG 轉檔工具：線上把影像轉SVG 格式| Adobe Express
使用Adobe Express 免費轉檔工具將圖片轉SVG。輕鬆上傳JPG 或PNG 圖片，就能快速轉成SVG 圖檔。
i郵箱
登入會員 Log in to EZPost. 建立i郵箱託運單 ( 填妥收／寄件人郵件資訊 ) Create a shipping label ( Fill out shipping info ) 查詢歷史郵件取得郵件號碼及驗證碼 ( QR Code ) Obtain Parcel No. and Verification Code from Shipment History. 二. 至附近i郵箱寄件 Complete your shipment at any nearby iBox. i郵箱 ...
免費設計素材資源- Course - 1Know
2022年10月11日 — FREEIMAGES 免費38萬的圖庫素材任你下載與使用|梅問題教學網 ... Silhouette Design 日本優質剪影素材圖庫，支援JPG、PNG、SVG 以及Ai 格式！
視訊不怕房間亂！IKEA、Taipei Zoo逾百款「視訊會議背景」下載推 ...
害怕雜亂不堪的房間一覽無遺？許多人轉向居家辦公WFH、上課，不過遠端工作仍需開啟線上會議視訊。疫情爆發以來，像是蠟筆小新、卡娜赫拉、吉卜力宮崎駿等卡通動畫工作室、IKEA、故宮相繼推出視訊虛擬背景圖供民眾下載，小編整理好逾上百款的視訊背景等你下載，加碼LINE/Google Meet「更換視訊 ...