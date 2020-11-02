你是否常常在製作簡報時，找不到適合的背景圖片呢？不妨到「The Pattern Library」免費無接縫背景圖庫中看看，The Pattern Library 是由 TIM HOLMAN 與 CLAUDIO GUGLIERI 兩位所創，他們會收集設計者主動投稿到網站中的背景圖片，免費提供讓我們做使用，網站中 50 多張圖片都是無接縫背景圖，非常適合用在製作簡報以及網頁設計，包括有極簡、插圖、幾何圖形、食物等多種不同風格背景圖，且每張圖片品質都相當高，喜歡的話也能直接下載到電腦中！更多好看背景圖片素材，可以參考這篇：Bg-Pattrens 免費背景圖片素材，240款多樣風格背景圖片，可做個人及商業用途





打開 The Pattern Library 網站後，網站會隨機給你一張背景圖，如果你中意的話，並能直接將滑鼠移到左上角的下載圖示上。

接著畫面就自動變到全白下載頁面，直接點擊「DOWNLOAD NOW」便可將背景圖下載到調腦桌面了，若想一次查看網站中所有圖片，可以點擊右手方的「九宮格」圖示做查看。

點開「九宮格」圖示後，便可在畫面中看到目前網站所有的 50 多張背景圖片，點擊其中一張圖片就會回到剛剛單一大背景圖畫面中囉！

若想慢慢觀看大圖片挑選，可以藉由右側的上下箭頭切換圖片，或是點選中間隨機切換圖片按鈕跳著看也可以。對於常製作簡報或設計網站的朋友，The Pattern Library 可為你的簡報與網站增添不少有趣以及吸引的魅力，會給人想多待一下多看一下也無妨的感覺，有興趣的朋友，趕緊將 The Pattern Library 網站收藏起來吧！

The Pattern Library：點我前往

