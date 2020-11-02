The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！

你是否常常在製作簡報時，找不到適合的背景圖片呢？不妨到「The Pattern Library」免費無接縫背景圖庫中看看，The Pattern Library 是由 TIM HOLMAN 與 CLAUDIO GUGLIERI 兩位所創，他們會收集設計者主動投稿到網站中的背景圖片，免費提供讓我們做使用，網站中 50 多張圖片都是無接縫背景圖，非常適合用在製作簡報以及網頁設計，包括有極簡、插圖、幾何圖形、食物等多種不同風格背景圖，且每張圖片品質都相當高，喜歡的話也能直接下載到電腦中！更多好看背景圖片素材，可以參考這篇：Bg-Pattrens 免費背景圖片素材，240款多樣風格背景圖片，可做個人及商業用途

The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！

打開 The Pattern Library 網站後，網站會隨機給你一張背景圖，如果你中意的話，並能直接將滑鼠移到左上角的下載圖示上。

The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！

接著畫面就自動變到全白下載頁面，直接點擊「DOWNLOAD NOW」便可將背景圖下載到調腦桌面了，若想一次查看網站中所有圖片，可以點擊右手方的「九宮格」圖示做查看。

The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！

點開「九宮格」圖示後，便可在畫面中看到目前網站所有的 50 多張背景圖片，點擊其中一張圖片就會回到剛剛單一大背景圖畫面中囉！

The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！

若想慢慢觀看大圖片挑選，可以藉由右側的上下箭頭切換圖片，或是點選中間隨機切換圖片按鈕跳著看也可以。對於常製作簡報或設計網站的朋友，The Pattern Library 可為你的簡報與網站增添不少有趣以及吸引的魅力，會給人想多待一下多看一下也無妨的感覺，有興趣的朋友，趕緊將 The Pattern Library 網站收藏起來吧！

The Pattern Library：點我前往

The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！ 相關文章

訪客留言

The Pattern Library 免費 50 多張無接縫精美背景圖庫，讓你簡報畫面更吸引人！ 參考資料

重灌狂人 – 第 56 頁
The Pattern Library 可免費下載的無接縫背景圖庫 在設計網站、廣告 Banner 或是製作簡報時，都可能會需要運用到背景圖，讓整個設計或簡報看起來更加豐富有趣，也能為作品創造出不同的氛圍。 如果你正需要這類的背景圖素材，可到「The Pattern Library」來 ... ...
TCDraftPost 3 | 綠色工廠
TCDraftPost 3 相關文章 【活動】首次參加華碩玩家聚會，心得與感想囉～ 8 年前 萬能驅動助手 7.18.1225.1 只有搞不定的人，沒有搞不定的驅動程式！
Bg-Patterns 來自日本的無接縫背景圖庫，免費下載可商用 ...
2019年11月14日 — Bg-Patterns 來自日本的無接縫背景圖庫，免費下載可商用！ ... 在設計網站或製作廣告橫幅時，為了讓背景不要那麼空白，最快的方式就是利用無接縫背景圖來 ... 提供無接縫背景圖的網站，例如上次介紹的「The Pattern Library」， ... 每張背景圖都有提供七種尺寸可選擇，可下載JPG、PNG 或SVG ... 網頁畫面：.
XYZ軟體急先鋒 http:83.totwvcd 2013年06月最新 微軟Windows 8 x86+x64 6合1+5套英文學習合集+62套 簡報工作必備模板 ...
XYZ軟體急先鋒 http://83.to/twvcd 2013年06月最新 微軟Windows 8 x86+x64 6合1+5套英文學習合集+62套 簡報工作必備模板+ACDSee Pro6 PowerPack ...
免費線上banner 編輯器@ Alan的異想世界:: 痞客邦::
2020年3月20日 — 線上工具, Diffchecker, 這個線上工具可以比對兩分文字、圖片、PDF ... 設計素材, UI Design Daily, 提供的免費UI 設計版型原始檔，包含：Sketch、AdobeXD、Studio… ... 免費網站背景圖下載，可線上預覽、調整顏色細節，可線上預覽效果， ... 無接縫的重複底紋，可以做成網站背景甚至是做成紙膠帶或包裝紙.
The Pattern Library 可免費下載的無接縫背景圖庫 - CMoney
2019年10月23日 — 如果你正需要這類的背景圖素材，可到「The Pattern L. ... 找出飆股人人會 ... 要追蹤更多重灌狂人的訊息嗎? ... The Pattern Library 可免費下載的無接縫背景圖庫. 在設計網站、廣告Banner 或是製作簡報時，都可能會需要運用到背景圖，讓整個設計或簡報看起來更加豐富有趣，也能為作品創造出不同的氛圍。
Home - 國立中興大學圖書館 | National Chung Hsing University Library
早上八點不到，城市裡的農夫紛紛出動，爬上屋頂，經營自己的秘密菜園。這是台北市內湖湖興區民活動中心，一年多前還是一片荒蕪的屋頂，如今已是生意盎然的農場。台北市從去年開始推動田園城市計畫，以各個行政區的公有屋頂做示範，推廣屋頂農場。
第34 頁 - 重灌狂人
【重灌狂人】網站鎖定電腦操作、軟體下載、網路新訊等相關應用，以簡明、清楚的文字與圖片 ... The Pattern Library 可免費下載的無接縫背景圖庫 ... [下載] XnView v2.49.1 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版） ... Dominocity」超可愛但會不會排到懷疑人生啊？ ... 「SnapLook」虛擬試衣間，任何購物網站的圖片都可以拿來試穿！
網路工具NETworkManager 推薦，包含常用的22 種常用功能 ...
TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp;amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求，額外加入了Vb6cht.dll其它：&nbsp;...
有哪些好的PPT素材网站，推荐下? - 知乎
素材包括封面图、背景图、配图、PNG等，再也不怕找不到图片了哦。 ... 不管是职场、校园、生活还是特殊行业，都可以在这里搜索到高质好看的图片素材，很好用！ ... 除了上面提到的几个专业PPT模板网站，本身就配套有矢量图标可直接导入 ... 样机生成网站，它可以把任何图片或者在线图片无缝融合到特定的使用场景里。