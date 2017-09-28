Textures 線上大自然圖片素材庫，超過 10 萬張圖片免費下載

2017-09-28 12:50:03 艾倫
Textures 線上免費大自然圖片素材庫

網路上和大自然、木材、金屬、磚、塑料相關的免費圖片素材較少，艾倫要來分享的 Textures 正好是大自然圖片素材庫，網站上的圖片素材多達 120,341 張，這網站是 2005 年成立的，不論是圖形設計，視覺效果，電腦遊戲以及任何其他需要漂亮圖案或背景圖像的場合都很適合來 Textures 找免費圖片，註冊帳號後每天可免費下載圖片的額度是 15 分，需要更多的額度就需要付費購買囉！

Textures 免費大自然圖庫素材網：https://www.textures.com/

▽ Textures 站上的大自然圖片資源很豐富，3D 的圖片素材也有，但 3D 的部份就需要付費才能下載囉！
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▽ Textures 站上大類別有 3D 畫筆、3D 素描、磚、房屋、門、地板、景觀、大理石、金屬、石膏、塑料、道路、岩壁、磁磚、木頭...等多達 36種。

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▽ 每個大類別的下方還有許多的小類別，一層一層分類的很清楚，非常方便大家找圖。

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▽ 每個小分類都由一個資料夾整理起來，進入這些資料夾就能看到所有相關的圖片。

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▽ Textures 每天可免費下載的分數是 15分（Credits），而免費下載的尺寸也有限制，只要看到 Free - 1Credits 就可以免費下載，而顯示 Free - 2Credits 一樣是免費下載，但 2Credits 會扣掉2分，分數不夠使用的話可以付費開放會員權限。

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▽ 站上圖片想放大預覽時，滑鼠移到圖片上右下角會有放大鏡的圖示按下就可放大圖片。

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▽ 和其他免費圖片素材網站最大不同的是 Textures 所提供的照片不一定都美美的，而是呈現很多真實的物質或大自然景像。

圖片網址：https://www.textures.com/download/barrels0024/20598

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▽ 圖片網址：

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▽ 圖片網址：https://www.textures.com/download/landscapescitynight0038/113660

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▽ 圖片網址：https://www.textures.com/download/ornamentshinges0013/94759

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▽ 圖片網址：https://www.textures.com/download/ornamentspillar0095/72838

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需要大自然素材庫的朋友都可以到 Textures找找看，站上有很多特殊的圖片。

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