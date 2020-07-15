Ubisoft 預定於 2020 年年底在 PC／PS4／Xbox One／PS5／Xbox Series X／Google Stadia 等平台推出，人氣動作冒險遊戲《刺客教條》系列最新作《刺客教條：維京紀元》，官方於 7/13 最新線上發表會「Ubisoft Forward 2020」中宣布最新資訊，本遊戲將決定於 11 月 17 日在現世代主機上與 PC（Epic Games Store／Ubisoft Store）正式推出上市，至於次世代主機版發售日則將於日後另行公開（現世代主機版將支援免費升級為次世代主機版本）。

《刺客教條：維京紀元》是一款懷抱雄心壯志的動作角色扮演遊戲，把玩家的選擇和探索置於遊戲體驗的核心，在遊戲世界中，玩家將會遇到各種挑戰，遇見有著令人難忘故事的獨特驚奇角色，飽覽讓人眼花撩亂、歎為觀止的豐富景致，玩家還可以自訂修改毛髮、刺青、戰爭彩繪、武器與裝備。此外，遊戲也提供了選項讓玩家可以隨時在男性或女性埃沃爾之間切換。政治聯盟、戰鬥抉擇和對話選擇都會影響《刺客教條：維京紀元》的世界，所以玩家必須做出明智選擇，以保護自己氏族的家園與未來。

在這款系列最新作《刺客教條：維京紀元》中，將會以 9 世紀維京掠奪者與英國諸王國之間的生存戰役為主題，玩家們除了可以自由創造原創角色來進行冒險外（玩家可自由修訂角色毛髮、刺青、戰爭彩繪、武器、裝備與性別），還將會收錄豐富的技能樹分歧系統，讓玩家們自由培育自己的維京戰士。

同時在遊戲內，除了會把等級要素拔除，增添戰鬥刺激外，還將會把之前《刺客教條》早期系列作中備受玩家們喜愛的一擊刺殺玩法再度收錄回歸，搭配可由玩家自由決定故事發展的高自由度劇情走向，以及聚落發展等經營要素，讓玩家們重新體驗這場維京人與英格蘭的血腥生存之戰！

在「Ubisoft Forward 2020」官方公開的最新實機展示遊戲導覽中，展示玩家可以享受到的新特色，包括雙手持握武器、劫掠、突擊和開放世界活動。劫掠的精彩刺激與殘酷程度，將是《刺客教條》系列前所未見的，藉由全新的戰鬥系統，玩家可以猛擊、肢解和斬首敵人。主角埃沃爾將能雙手持握斧頭、劍，甚至盾牌對抗各式各樣類型的敵人，敵人類型的豐富程度也是《刺客教條》系列之最。此外，回歸的袖劍，讓埃沃爾能致命精準地暗殺目標。

《刺客教條：維京紀元》黃金版、終極版和典藏版以及 Ubicollectibles 商品現已開放預購。預購《刺客教條：維京紀元》的玩家將可在遊戲發售時獲得額外任務「狂戰士之道」，與傳說中的北歐狂戰士一起展開復仇任務。

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