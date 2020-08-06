你有圖片去背＋圖片編輯的需求嗎？最近小編去幫朋友處理電腦，突然有去被圖片的需求，不過去背之後需要一些簡單的圖片編輯，但是那是朋友的電腦，臨時沒有圖片編輯工具，因此最好是能夠有線上圖片去背＋圖片編輯的工具，最近剛好發現 Adobe Spark 這樣一款工具，支援一鍵去背功能，還內建了圖片編輯器，可以完全在線上編輯，不需要下載軟體就能夠使用，而且是完全免費使用，各位若有去背與編輯需求的話，可以將這款 Adobe 免費提供的線上工具記下來唷。你也可以參考：AIPIX 一鍵自動去背，支援大型圖片輸出，內建圖片編輯器可加入純色背景

進入 Adobe Spark 後點擊 Remove background now。

接著用左側的服務可以快速登入，包含：Google、Facebook、Apple 等。

再來選擇尺寸大小，預設是熱門的包含有 IG 動態、FB、YouTube 縮圖等，你也可以選擇標準、自訂等分類，選好尺寸後按下一步繼續。

接著上傳你需要去背的圖片。

上傳完圖片後，會有文字方塊擋住圖片，你可以直接點擊按下鍵盤 Backspace 鍵把文字方塊移除，然後點一下圖片後，右邊有個「刪除背景」 ( 目前此功能還在 BETA 測試版 ) 按一下就可以囉。

此時你會看到圖片已完成去背，而且下載後可以得到原始畫質的圖片，不過缺點就是你必須在 Adobe Spark 完成所有的圖片編輯，包含：新增背景、濾鏡、文字等，因為下載之後的照片，不能以透明背景下載。

點擊右上角即可下載 PNG、JPG 及 PDF 檔案，不知道大家是否有注意到，右下角會有個小小的浮水印，大家在編輯時，可以留一點安全邊，最後再將浮水印處裁掉即可。若你臨時有編輯圖片 + 去背需求，或許這款線上工具可以快速協助你完成手邊工作。

Adobe Spark 線上去背：https://spark.adobe.com/make/images/remove-background/