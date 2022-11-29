想要製做形象專業的大頭貼照、商品照？小編發現一個酷東西 Photomash Studio，上傳你的人像照、商品照上去之後，它會自動幫我們移除背景，並且可以直接套用現成的設計模板，沒幾秒鐘專業的大頭貼照、商品照馬上就可以貼到蝦皮上面賣，甚至還有文宣、IG 限動銷售專用的模板，非常推薦想置做酷酷大頭貼，或是有在網路上賣東西的朋友收藏起來喔。另一款電商去背工具 Designify，也歡迎你一起收下。

Photomash Studio 基本上就是結合自動去背+現成設計模板的工具網站，進入主頁面後，點擊右側「選擇照片」 來上傳照片即可。無須註冊、登入就可以使用。

左側則是模板區，上圖的就有 IG 限時動態賣東西的模板、也有人像大頭貼。

要注意的是，模板的右上方若有「皇冠」的字樣，就表示需要付費才能使用，反之就是能夠免費使用的。模板我覺得還不錯，是可以直接上台的那種，商品、人像、IG 限動銷售素材...

我們上傳完圖片之後，就可以看到 Photomash Studio 已經去背完成了，這時候我們只要去左邊的模板選擇要的效果就可以了。

選擇好效果之後，我們的去背照片就會直接套用上去啦，此外也可以自己微調背景、輪廓、陰影、濾鏡、文字，如果去背照片有去背錯誤的地方，則必須成為付費會員才能調整。

人像的大小、位置、輪廓粗細及顏色都可以調整是沒問題的。

商品的部份，直接套用現成的模板也是可以直接上場的，效果非常令人滿意，當然文字的部份可以自己修改成自己的文案，全部調整完後，直接點擊右下角就可以儲存到電腦啦，免費版本也不會有浮水印，連結小編放下面，趕快上傳自己的照片試試吧。

傳送門：Photomash Studio