限時免費 Vovsoft PDF to Image Converter 1.4 批次轉換 PDF 成為圖片檔案

PDF 檔案如何轉檔成圖片檔案？轉檔成圖片檔案之後，或許可以做成簡報等等，當然還有許多不同的需求，不過 PDF to Image 的工具得先準備好，這次 Vovsoft PDF to Image Converter 的 PDF 轉檔成圖片的工具限時免費，只要簡單兩個步驟就可以轉檔成功，推薦大家趕快收藏下來唷！

△ 這次活動序號與免安裝版打包好載文末，大家可以直接前往下載。軟體開啟之後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

△ 將活動序號輸入之後點選 OK。

△ 看到以上視窗就代表順利註冊成功囉！

△ PDF to Image Converter 的使用方次很簡單，Load PDF Files 載入要轉檔的 PDF 檔案，下方有兩種不同的模式，第一是所有頁面都轉換成圖片，第二種是擷取檔案中的圖片檔案，頁數可以自己做調整設定，調整後點選 Save Images Files 就可以順利輸出圖片囉！

https://vovsoft.com/software/pdf-to-image-converter/

免安裝版：
PDF to Image Converter 1.4.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF to Image Converter 1.4.7z（1DRV下載）
PDF to Image Converter 1.4.7z（MEGA下載）
PDF to Image Converter 1.4.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：4.02 MB

2025-10-21
