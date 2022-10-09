imagestool

誰說圖片轉檔、裁切、壓縮一定要下載軟體？最近小編發現一款線上工具 ImagesTool，所有圖片編輯工作通通可以在線上完成，還具備 Gif 編輯、影片轉 GIF 等功能，100% 免費使用而且無檔案數量限制，所有需要編輯的圖片都無須上傳到第三方伺服器，所有流程都在瀏覽器中完成，如此一來隱私方面就不必擔心啦，臨時有需要編輯圖片，卻找不到軟體的朋友，請記下這款線上圖片編輯器吧。如果你需要線上去背、旋轉、剪裁、加入文字，則可以使用 HIDEBG 免費線上圖片編輯工具

線上圖片編輯器

進入 ImagesTool 就可以看到許多圖片工具，包含：圖片轉檔、拼接圖片、圖片加浮水印、調整圖片尺寸、壓縮圖片、讀取 EXIF、分割圖片等。

壓縮圖片

GIF 的部分則有 GIF 壓縮、GIF 裁剪、GIF 提取、GIF 合併、GIF 倒轉、GIF 轉 Webp、影片轉 GIF 及影片剪輯並轉為 GIF。

分割圖片

小編以圖片轉檔作為示範，然後將圖片拉近虛線區域中，就可以將 PDF、PSD、RAW、TIFF 等超過 60 種格式文件轉檔為 PNG、Webp 及 JPG。完全無圖片數量限制、尺寸限制。

圖片加浮水印

匯入圖片後，就可以選擇要將圖片轉為什麼格式，有 JPG、WEBP、PNG 及 AVIF 可以選擇。

線上圖片轉檔

圖片畫質也有原始畫質、高畫質、中、低及自訂畫質。

批次圖片轉檔�

也可以順便在這邊縮減圖片的尺寸，可以調整長、寬、大小。

imagestool

轉檔完畢後，還可以批量重新命名，像是更改檔名前綴、數字、文字、取代文字、後綴等，確認下下載就可以囉！基本上它是一款非常不錯的線上圖片編輯工具，臨時需要編輯圖片，又懶得下載圖片編輯工具的話，把 ImagesTool 加入書籤就對啦。

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