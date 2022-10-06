圖片壓縮

壓縮圖片有好無壞，但是你有用地習慣圖片壓縮圖片工具嗎？如果沒有的話小編介紹一款最近發現的好物 CompressImage.io，壓縮後的圖片能夠在相同數量的儲存空間中儲存更多圖片、傳圖片更快、占用更少容量等，圖片壓縮有分無損和有損兩種，今天分享的 CompressImage.io 屬於後者，雖然有損壓縮品質絕對不如無損壓縮，但對人眼來說，其實差異幾乎是肉眼無法察覺的，品質幾乎與無損壓縮相同，但圖片大小可以減少至 90%！而且它不像 TinyPNG 最多只能壓縮 20 張，可以壓縮無限的圖片，在幾秒鐘內就能完成壓縮。


圖片壓縮

打開 CompressImage.io 網頁後，直接點擊 Select 就能上傳要壓縮的圖片，無大小限制、無張數限制太厲害啦，很少看到圖片壓縮有這種無限量的功能。能壓縮的圖片格式支援 PNG 與 JPG。

圖片壓縮工具

處理一張 4000 x 2250 的圖片竟然 3 秒鐘內就壓縮完成了，所有的壓縮過程都會在瀏覽器中進行，圖片不會被上傳到任何第三方伺服器，因此可以不用擔心隱私的問題，也因為如此圖片壓縮的速度非常快。小編實測壓縮超過 70 張圖片，不到 10 秒就完成了！

圖片壓縮軟體

如果覺得圖片壓縮的不夠，也可以調整圖片畫質，另外也有在圖片名稱加入前綴、後綴的功能，也可以轉檔為 Webp。

線上壓縮圖片

左側壓縮前 876KB，壓縮完畢後 569KB，雖然說是有損壓縮，但卻完全看不出差異！如果你需要圖片壓縮，這應該是小編到目前為止看過最好用的，非常歡迎各位收入書籤中，下次要用就可以直接開啟囉。

傳送門：CompressImage.io

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