Personas 免費卡通人像大頭貼產生器，可輸出 PNG / Sketch 檔案

2019-09-19 06:56:21 9M87

Personas

設計感十足的人像卡通大頭貼哪裡下載？找設計師製作又需要花一大筆錢？今天要來跟大家分享「Personas」免費卡通人像大頭貼產生器，可以快速產生符合你形象的大頭貼，從膚色、髮型到五官通通可以修改，除了輸出成 PNG 圖片外，還可以免費下載 Sketch 檔，可以說是一款相當高 CP 的工具，常常註冊帳號不想露臉的話，這款工具收藏起來也不錯用！你也可以參考：最夯社群 ZEPETO 虛擬形像 Q版人偶，相似度超過 90% 迅速完成！（iOS、Android）


Personas

△  進入 Personas 後，就可以看到許多已經隨機產生好的人像大頭貼，點擊 Randomize 可以再次隨機產生，能夠一直點擊直到產生你喜歡的頭像為止。

Q版大頭貼 製作

△ 當然，如果你喜歡 DIY 樂趣的，也可以 DIY 出自己的頭像，可客製化包含：膚色、髮型、鬍子、服裝、眼睛、嘴巴、鼻子，當然背景顏色也是可以更換的。

Q版大頭貼

△ 所有的細節都調完之後，點擊下方的 Download Avatar 就可以直接下載，免登入、免註冊、免輸入資料超方便！下載的圖檔為 512 x 512 px 的 PNG 圖片。版權的部分以 CC 4.0 授權，可商業、個人使用（須附上來源）

q版人像繪圖軟體免費

△ 如果你需要 Sketch 檔案，Personas 除了 PNG 之外也有提供，點擊下載鍵正下方的 Let's Go，會另開一個頁面，在價格欄位輸入 0 元，按下「我想要這個」並輸入 Email 載點就會寄到你的信箱中啦！當然如果你能力許可想要回饋開發者，自由樂捐也是不反對啦～

試試看：https://personas.draftbit.com/

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