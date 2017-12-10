美圖黑科技繪畫機器人，最新牛奶風格 Milk 上線囉！（iOS、Android）

2017-12-10 05:27:29 哇哇
美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

美圖秀秀真的是很強大的圖片軟體，這次爆紅的美圖黑科技比上次的手繪自拍跨次元相機更紅，因為這次的效果實在是太不可思議了！讓不少人是用過後馬上分享，如果這是直銷的話，肯定馬上升超級大鑽石了！前幾日爆紅時只有 Garden 與 Dream 兩種風格可以使用，現在 Milk 的新風格也上線囉～風格上似乎比較寫實，顏色比較淡彩風格，皮膚比較白皙，現在三種風格效果都很不一樣，不知道大家最愛哪種呢？

美圖秀秀 Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mt.mtxx.mtxx&hl=zh_TW
美圖秀秀 iOS 下載：https://itunes.apple.com/hk/app/mei-tu-xiu-xiu/id416048305?l=zh

美圖秀秀黑科技 Andy 的作品 美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
△ 開啟 APP 進去之後就會看到繪畫機器人（Andy 的作品），當然趕快點進去立即體驗，進入之後就會到相機自拍，有個框框可以把自己放進去的最佳距離與大小，其實把臉放大一點也是可以，右上角可以翻轉鏡頭，左下角可以從照片選取照片。

美圖秀秀黑科技 Andy 的作品 美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

△ 之後需要稍微等一下下，Andy 正在幫你繪圖中，第一種風格是 Garden 一共有八種造型配色，再點一次就可以切換，每切換一次大概等個 2-3 秒，看手機的處理速度，我覺得 Garden 風格比較偏向可愛漫畫風，能把照片一鍵處理成這樣真的非常厲害，難怪會說是美圖黑科技，真的猛猛的！

美圖秀秀黑科技 Andy 的作品 美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

△ 最新 Milk 風格只有一種，這樣是真的很像是小說封面！Dream 風格很像寫真風格，我個人其實比較不愛用，因為要到很美真的得挑對人。

美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

△ 完成之後可以按右上角的保存，就會幫你將檔案儲存到相簿裡囉！！接下來是 Demo 時間，大多照片取自出賣表特，與一個女星陳敬宣，話不多說賞圖吧～


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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品 美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
美圖秀秀黑科技 Andy 的作品美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

第一組誠意十足，將 Garden 的八種配色風格都比較給你看，最後一張是 Milk 風格。


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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

最近常常看到她的美圖 T8s 廣告，真心覺得這支手機猛猛的，好像要買來玩啊～有女讀者願意測試的嗎^^？

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有些照片會搭配上真實的景深，感覺棒棒的！

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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品 美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
美圖秀秀黑科技 Andy 的作品美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

畫質不太好的圖片都能黑科技～我只能說這套工具超適合女生，什麼時候要推出俊男款啊？？


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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

當主題過小的時候會出現提示可能效果不佳，其實也還不錯啦！


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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
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嗯！我只能說膚色呈現的美美的～

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這組是氣質款，不過我覺得原圖比較美，黑科技其實稍微側臉都 OK 的。


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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品美圖秀秀黑科技 Andy 的作品
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美圖秀秀黑科技 Andy 的作品

阿～我的手機相簿都是美圖啊～有沒有發現哪裡怪怪的呢？？哈哈哈哈！

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