美圖秀秀真的是很強大的圖片軟體，這次爆紅的美圖黑科技比上次的手繪自拍跨次元相機更紅，因為這次的效果實在是太不可思議了！讓不少人是用過後馬上分享，如果這是直銷的話，肯定馬上升超級大鑽石了！前幾日爆紅時只有 Garden 與 Dream 兩種風格可以使用，現在 Milk 的新風格也上線囉～風格上似乎比較寫實，顏色比較淡彩風格，皮膚比較白皙，現在三種風格效果都很不一樣，不知道大家最愛哪種呢？
美圖秀秀 Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mt.mtxx.mtxx&hl=zh_TW
美圖秀秀 iOS 下載：https://itunes.apple.com/hk/app/mei-tu-xiu-xiu/id416048305?l=zh
△ 之後需要稍微等一下下，Andy 正在幫你繪圖中，第一種風格是 Garden 一共有八種造型配色，再點一次就可以切換，每切換一次大概等個 2-3 秒，看手機的處理速度，我覺得 Garden 風格比較偏向可愛漫畫風，能把照片一鍵處理成這樣真的非常厲害，難怪會說是美圖黑科技，真的猛猛的！
△ 最新 Milk 風格只有一種，這樣是真的很像是小說封面！Dream 風格很像寫真風格，我個人其實比較不愛用，因為要到很美真的得挑對人。
△ 完成之後可以按右上角的保存，就會幫你將檔案儲存到相簿裡囉！！接下來是 Demo 時間，大多照片取自出賣表特，與一個女星陳敬宣，話不多說賞圖吧～
範例 1
第一組誠意十足，將 Garden 的八種配色風格都比較給你看，最後一張是 Milk 風格。
範例 2
最近常常看到她的美圖 T8s 廣告，真心覺得這支手機猛猛的，好像要買來玩啊～有女讀者願意測試的嗎^^？
範例 3
有些照片會搭配上真實的景深，感覺棒棒的！
範例 4
畫質不太好的圖片都能黑科技～我只能說這套工具超適合女生，什麼時候要推出俊男款啊？？
範例 5
當主題過小的時候會出現提示可能效果不佳，其實也還不錯啦！
範例 6
範例 7
範例 8
範例 9
範例 10
嗯！我只能說膚色呈現的美美的～
範例 11
這組是氣質款，不過我覺得原圖比較美，黑科技其實稍微側臉都 OK 的。
範例 12
阿～我的手機相簿都是美圖啊～有沒有發現哪裡怪怪的呢？？哈哈哈哈！
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