我有親戚與朋友在大陸，他們有我真是幸福，因為我家裡可讓他們輕鬆翻牆，手機板的 OpenVPN 在 LINE 跨區下載貼圖有教過，現在他們希望電腦版也可以翻牆，那就把 OpenVPN 裝在電腦上不就好了！這樣說起來簡單，不過對於電腦不熟悉的人或許還是有些障礙，那這裡就來一步驟一步驟的教學吧！
△ 預設有很多項目要安裝，這邊我也沒也去動，下一步繼續安裝。
Synology OpenVPN 設定檔輸出這部分是題外話，因為我家裡有 Synology RT1900ac 無線分享路由器，關於 VPN 的設定曾在 Synology RT2600ac 的開箱文中寫過，這裡就不多說了！有需求的朋友可以自己回顧文章一下。
△ 從 VPN Plus 中的 OpenVPN 匯出設定擋。
△ 下載下來是個壓縮檔案，設定檔就是當中的 VPNConfig.opvn。
設定 Windows OpenVPN 設定檔
△ 在未設定設定擋之前，若直接點選 OpenVPN GUI 會出現以上提示，要你將設定檔放在指定的位置，可以放在個人目錄內的 OpenVPN\config，或是軟體安裝路徑下的 config 資料夾，當然你也可以透過軟體使用匯入的方式。
△ 設定檔並非直接就可以使用，用記事本開啟設定檔之後有幾個地方要更改
- remote 之後要接 VPN 伺服器的 ip，因此請把 YOUR_SERVER_IP 這串文字取代掉，使用 ip 或是 domain 都可以，後方則是接 VPN Server 的 Listen Port，這部分要看伺服器的設定，OpenVPN 預設是 1194。
- 第二個部分是要將 redirect-gateway def1 前方的 # 拿掉，若你希望透過 VPN 來處理所有的對外連線的話，就是要將 Gateway 指定在 OpenVPN 的虛擬網卡。
△ 從系統列可以看到一台電腦家上鎖的圖示，這就是 OpenVPN GUI，設定檔也可以從匯入設定檔去載入，確認有設定檔之後點選「連線」。
△ 輸入帳號密碼，這就是看 VPN Server 是否需要，若是免費的 VPN Gate 幾乎都不需要帳號密碼就可以使用。
△ 連線成功囉！！！
△ 系統列圖示也會變成綠燈狀態，這時候應該就可以透過 VPN 連線囉！
Windows 設定 OpenVPN 連線就這麼簡單～結束！
安裝版下載：
openvpn-install-2.4.4-I601.exe（官方下載）
openvpn-install-2.4.4-I601.exe（MediaFire下載）
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