如何用 Chrome 截取整個網頁的圖片（長截圖），無須安裝擴充程式及其他軟體

2017-12-09 11:27:52 9M87
Chrome 開發者工具 MAC 快速鍵 Windows 快速鍵

大家可能常常會有截取網頁畫面的需求，其實不需要安裝其他軟體，就可以在 Chrome 上完整截取整個網頁圖片，再開始之前必須開啟 Chrome 並更新到最新版本，除此之外，也可以用 Chrome 截取出手機版網頁長圖，雖然小編之前用的 Firefox 早就有這個功能啦，但因為種種因素轉移到 Chrome 還是會用到長截圖的功能，幸好 Chrome 有長進，現在也支援啦，讓我們來看看怎麼做吧～

Chrome 網頁 長截圖教學
△ 用 Chrome 進入要截圖的頁面

Chrome 開發者工具 MAC 快速鍵 Windows 快速鍵

△ 按快捷鍵 ⌘Command + ⌥Option + I ，招喚出開發者網頁工具箱（Windows 按 F12）。

Chrome 網站截圖 網頁截圖 教學

△ 之後再按下 ⌘Command + ⇧Shift + P （Windows：Ctrl + Shift + P）

Chrome 截圖指令 Capture full size scrennshot

△ 輸入指令 Capture full size screenshot（其實只要輸入 Capture 下面就會出現了）

Chrome 網頁 網站 截圖教學

△ 才剛輸入完指令，網頁截圖就下載好了，會下載到預設資料夾裡。

Chrome 網頁 長截圖教學

△ 手機版網頁長圖：⌘Command + ⇧Shift + M（Windows：Ctrl + Shift + M），叫出手機瀏覽模式，重複上面的步驟按下 ⌘Command + ⇧Shift + P （Windows：Ctrl + Shift + P），輸入指令 Capture full size screenshot 就完成啦！

Chrome 網頁 長截圖教學

△ 下載後也是可以直接在預設儲存位置看到

看完之後有沒有覺得超級麻煩的，其實 Vivaldi 就內建這功能囉！！！而且是一鍵完成！



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