限時免費 ScreenBackTracker 你的螢幕正在被截圖中

2019-05-25 06:14:55 哇哇

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

為了要監視電腦的行為，螢幕截圖是很直接的一種方式，ScreenBackTracker 這款工具能讓你在暗地裡執行，默默的替你留存電腦的使用畫面截圖，若是有想要監看電腦的使用，這可是一款頗方便的蒐證工具，不過在使用之前，還是得提醒大家隱私權的重要性，若是監視自己電腦是沒有問題的，不過若是他人電腦或許還是會有非法的問題，也先提醒大家一下囉！這款工具現在可以免費註冊使用，有需求的朋友可以安裝來試試看。

限時免費：http://www.pcwinsoft.com/promotion/BitsDuJourSBT/registration.asp

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 進入活動頁面之後，填寫個人資訊之後，點選 Next 繼續。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 之後就可以取得下載軟體的連結，也會告訴你如何註冊，接下來也會繼續替大家依序操作。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 這款軟體必須要安裝才能順利執行，軟體安裝開啟之後，點選 Register。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 之後再點選 Send REGISTERTRATION-KEY to my-email 後 Next 繼續。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 輸入自己信箱之後點選 Send REGISTERTRATION-KEY。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 成功送出囉！這時候請到信箱去收信，應該就會取得 Key 了！

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 接下來點選 Enter REGISTERTRATION-KEY 來輸入剛剛取得的名稱與序號，接著點選 Authenticate 來啟用。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 註冊成功後會看到視窗通知。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 軟體的使用非常簡單，從主選單點選 Start 就會開始記錄螢幕的畫面了，沒有得調整間隔多久時間，這款工具似乎是自動偵測電腦螢幕狀態，自動化的擷取螢幕畫面，開始執行後會在系統列有個圖示，代表正在運作當中，若是再次打開就會暫停截圖了！

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 也可以使用 Start Hidden 隱藏的方式開始，會要求你輸入一組密碼，然後也請記得預設的快捷鍵是 Ctrl + Shift + Win +H 可以來停止，透過隱藏開始功能後，從系統列就無法看到這款工具正在執行，就完全的是默默地記錄電腦使用狀態，將螢幕畫面一點一滴地記錄下來。

ScreenBackTracker 電腦螢幕定時截圖記錄

△ 記錄下來的截圖可以透過軟體來瀏覽，只是他也沒有實際告訴你這些圖片紀錄在哪裡，所以若是要自己再次截圖的話，就將圖片到最大來看，自己再去擷取吧～

http://www.pcwinsoft.com/ScreenBackTracker/

安裝版：
ScreenBackTracker 1.0.2.00.7z（GOOGLE下載）
ScreenBackTracker 1.0.2.00.7z（1DRV下載）
ScreenBackTracker 1.0.2.00.7z（NOFILE下載）
ScreenBackTracker 1.0.2.00.7z（本站下載）
檔案大小：10.15 MB

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