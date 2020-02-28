有沒有錄影+截圖二合一工具？今天小編要跟大家分享的 Captura 就是螢幕錄影+截圖 2 合一工具，安裝一款抵兩款，而且是開源工具 100% 免費使用，最重要的是支援繁體中文，影片格式支援 MP4、GIF、AVI 等，有螢幕錄影+截圖需求的朋友，下載起來就對啦！你也可以參考：Icecream Screen Recorder 螢幕錄影與截圖工具，遊戲錄影支援 60FPS

文章最後方有 Captura 下載連結，下載之後第一件事情，可以點擊左邊的設定按鈕，將預設的語言英文，改為「中文(台灣)」。

接著就可以開始使用啦，基本上 Captura 就兩個功能，螢幕截圖、螢幕錄影，在上圖滑鼠所在的那一塊區域，可以調整功能，全螢幕錄影、區域錄影、視窗錄影、全螢幕截圖、區域截圖、遊戲錄影等...都可以自由切換。

我覺得很棒的是 Captura 還可以調整滑鼠、鍵盤的動作是否要錄進去，這是許多截圖、錄影軟體沒辦法達到的。

像我自己最常使用的是螢幕截圖工具，但是偶爾也會有 GIF 錄製的需求，這時候 Captura 一款軟體就可以搞定，影片的部分支援 MP4、GIF、AVI 等...，FPS 和影片品質通通可以自己調整。

截圖後的圖片會在左下角顯示預覽，右上方有枝鉛筆，點集下去可以編輯圖片。

為截圖加上標記、改變大小、調整亮度、裁切圖片等通通都 OK，如果你正在尋找截圖工具，Captura 我個人覺的是不錯的工具！

https://github.com/MathewSachin/Captura/

免安裝版：

Captura Portable 8.0.0.7z（GOOGLE下載）

Captura Portable 8.0.0.7z（1DRV下載）

Captura Portable 8.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Captura Portable 8.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）

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