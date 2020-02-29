你有用對講機的需求嗎？今天要跟大家分享一款 Walkie-talkie 對講機 APP，破除傳統對講機限制，無距離上限，只要調到相同頻道，不需要互相加好友就能夠開始無線通話，支援 Android 及 iOS 雙系統，跟朋友聯繫除了打 LINE 以外，還可以試試這個酷炫的通話方式，重點是 LINE 只能一對一，這款 Walkie-talkie 對講機 APP 只要所有朋友都在同一個頻道上，就能全部朋友一起聊天！

這邊小編用 Android 系統作示範，兩個系統介面幾乎一樣，進入 Google Play 即可免費下載，安裝後開啟畫面如右上圖。

使用方法很簡單，概念與傳統對講機一樣，跟朋友約好一個頻道，將頻道調整到一樣，按下旁邊的啟用鍵，就可以開始通話囉，記得講話前按住下方話筒位置，對方才聽得道你的聲音，反之不講話時就放開。點擊右上方可以更換對講機背景顏色。

你可以透過上方的模擬螢幕，看到目前在同一個頻道上面的人數，按下話筒開始講話前，還會發出經典的對講機雜訊聲。不過這邊要提醒大家，雖然這個對講機沒有距離上的限制，不過是透過網路傳遞的，若你所在地區在高山上，沒有訊號的話是沒有辦法用此對講機聯繫，還是需依靠傳統對講機。所以請不要把這個對講機拿到山上使用～以免有危險時無法聯繫。

下載：

Walkie-talkie 對講機 ( Google Play 下載 )

Walkie-talkie 對講機 ( App Store 下載 )