你在尋找與眾不同的 icon 圖示嗎？今天小編要跟大家分享的 Gradientify Icons 線上 icon 圖庫，與其它圖庫最不同的地方就是 Gradientify Icons 提供使用者客製化的漸層顏色 icon 圖示，並且可一次打包下載 png、svg 格式檔案，大約將近 500 個 ( 476 個 ) 圖示提供給大家下載，美編大大、簡報美化等需求的朋友，打包下載起來就對啦。更多 icon 你可以參考：Taiwan Icon Font 台灣圖示字型，100 個專為台灣打造的圖示免費下載

進入 Gradientify Icons 官網後，向下滑動就可以看到許多漸層圖示囉，下載方式是一次打包下載，無法單一圖示下載。

最特別的地方就是，左邊的漸層顏色可以依照自己的喜好做調整，調整之後右邊的 icon 圖示顏色全部都會一併改變，坦白說換了顏色之後，雖然是同一個圖示，風格看起來卻煥然一新！

免費下載可以下載 PNG 及 SVG 檔案 ( 每資料夾 472 個圖示 )，不過只能用於個人使用，且必須附上來源。若要商業使用的話，就必須付費囉！免費使用對於個人用途就很足夠啦～

下載之後會有兩個資料夾，將 png 及 svg 格式分類。

png、svg 資料夾分別各有 476 個檔案，打包下載後要怎麼使用就怎麼使用，不過再次提醒個人使用需附上圖片來源，商業使用請付費！下方連結趕快點進去收藏下來啦。

Gradientify Icons：https://www.iconshock.com/svg-icons/