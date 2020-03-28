ACDSee Video Studio 3

想要剪輯影片，專業的剪輯軟體要花大錢買不下手？幾影片除了要足夠的剪輯概念外，好用的工具當然也不能少，ACDSee 相信多人都知道是知名的看圖軟體，現在有機會讓大家取得 ACDSee Video Studio 3 專業級影片剪輯軟體＋螢幕錄影 2 合 1 工具，在大陸稱為飛鳥剪輯，原價 59.99 美金，換算台幣超過 1800 元，限時免費到 2020/4/15 日止，有影片剪輯需求的朋友，請趕快取得囉！主要功能除了影片編輯之外，還有多個影片軌的設計、透過圖片產生回憶影片、螢幕錄影、內建風格濾鏡、4K 影片編輯與一鍵分離影片與音軌，若你原本就是 ACDSee Video Studio 3 的用戶，現在還能免費升級 ACDSee Video Studio 4，不過限時免費版本的序號無法唷！

活動網址：ACDSee Video Studio 3 免費取得

螢幕錄影工具推薦

△ 進入 ACDSee 美國官網後，就可以看到限時免費消息，在下方輸入 Email 獲得免費序號與軟體載點。

上字幕工具

△ 接著到 Email 中收信，信中包含 ACDSee Video Studio 3 載點、序號，下載並安裝後開啟，輸入 Email 來進入啟用序號的程序。

ACDSee Video Studio 3

△ 再次開啟 Email 收取臨時密碼，並回到軟體中輸入驗證。

影片App推薦

△ 最後設定一組自己常用的密碼就可以完成啦。

影片剪輯軟體

△ 最後來到最後一步，輸入註冊碼，貼上後按下 Continue 就可以完成開通囉。

影片剪輯APP

△ 看到此訊息，代表註冊成功，可以開始螢幕錄影＋剪輯影片囉！

ACDSee Video Studio 3


軟體特色：
  • 輕鬆搞定螢幕錄製、影片編輯：ACDSee Video Studio 3 具有高品質螢幕錄影、支援靜態照片、3 倍錄製、4K 渲染、各種創意濾鏡、音效等，甚至可以進行分層和混合音軌等等，ACDSee Video Studio 3 是一個精簡的多功能影片編輯+螢幕錄製工具。
  • 影片編輯：支援影片編輯、分割、剪輯和合併音樂和影片等，也支援靜態照片。新增字幕、濾鏡、音效和轉場效果、浮水印通通沒有問題。
  • 影片軌編輯：能夠將音樂、影片和照片分層到時間軸多個軌道上。支援調整背景顏色和透明度，建立一個多層的影片軌。當然也能夠在時間軸上移動、對齊、分割、裁切、複製和貼上影片、音樂、圖片和字幕。放大時間軸、鎖定軌道、隱藏軌道、選擇特定片段進行制作等進階功能通通沒有問題。
  • 快速產生回憶影片：支援照片格式，包含：JPEG、PNG、BMP 和 GIF 等，可以輕鬆組合出照片幻燈片、照片和影片，並對影片軌家以編輯，例如控制照片持續時間、新增字幕或濾鏡，或是使用轉場效果等。
  • 螢幕錄製 + 人像錄製：透過電腦內建的鏡頭錄製，可以輕鬆在錄製螢幕時加上自己的人像畫面，像是遊戲實況主、老師錄製遠距教學等。錄製螢幕時，能夠以寬螢幕比例或自定尺寸。能夠自訂快速鍵，快速暫停、開始錄製，省下不必要的時間浪費，讓錄製螢幕更加快速。
  • 內建風格濾鏡：內建豐富濾鏡，將濾鏡拖放到照影片上，快速修正曝光、新增效果或是模糊敏感資訊、銳化、新增渲染等等。將濾鏡與混合模式和不透明度搭配使用，無需一長串復雜的步驟，就能為影片加上神秘感、特殊風格。
  • 4K 影片編輯：能夠以最順暢速度運行 4K 高分辨率錄製、影片渲染。
  • 一鍵分離影片與音軌：一鍵分離音軌和影片。音軌效果支援淡入、淡出音量，或新增音頻點來提高、降低音量。

安裝版：
acdsee-video-studio-3-0-0-219-win-x64-en.exe（ACDSYSTEMS下載）
檔案大小：129.3 MB

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