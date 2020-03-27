小米於台灣時間 3/27 晚上九點舉行線上發表會，推出小米 10 系列三款手機：小米 10 Pro、小米10 及小米 10 Lite 5G，最大亮點就是小米 10 Pro 可拍攝 1 億像素的超高畫質照片，另外小米 10 Lite 5G 則是為了希望人人都能夠享有 5G 手機而生的平價手機，下面來看看這三款手機分別有哪些重點？

小米 10 Pro 及小米 10：擁有小米最旗艦的全方位智慧手機體驗

△ 小米 10

創作者首選：配備超高畫質1億像素感光元件四鏡頭，紀錄無懈可擊的照片和影片

小米 10 Pro 配備的 1 億像素感光元件，是目前市場上最大的智慧型手機感光元件之一，憑藉其硬體配備和軟體功能，將攝影和錄影的表現推至頂峰。

除了可拍攝 1 億像素的超高畫質照片之外，小米 10 Pro 採用 2,000 萬像素超廣角鏡頭，可拍攝下超廣視野場景。另外，手機亦配備2個專用的長焦鏡頭，全面覆蓋不同焦距：使用2倍光學變焦來拍攝出色的人像相片，或以配備 OIS 光學防手震的最高 50 倍數位變焦，拍攝遠距離的目標。

主鏡頭在雷射自動對焦模組、AI 2.0、超級夜景 2.0 和雙閃光燈輔助下，日光拍攝時能捕捉無與倫比的細節，而在夜間則能拍出更明亮及清晰的照片。小米 10 Pro 賦予了世界上最動人的攝影體驗；在手機首度發布時，於 DxOMark 拍照得分為 124 分，奪下全球排名第一。

在錄影方面，小米 10 Pro 更是發揮得淋漓盡致。小米 10 Pro 的 DxOMark 影片得分達 104 分，同樣奪下影片類的最高分。小米 10 Pro 具備業界領先的 UHD 8K 30fps 功能，能記錄下每一個細節，同時配備包括人像錄影、色彩聚焦、ShootSteady、VLOG 和慢動作拍攝等獨特影片模式，能輕鬆製作出電影級內容。為追求更專業影片質素，小米 10 Pro 更提供專業模式以及其他軟體選項。

配備對稱式立體聲雙喇叭，帶來世界上最頂級的智慧手機音效體驗



△ 小米 10 Pro

一流的音效硬體當然不可或缺，小米 10 Pro 和小米 10 的頂部和底部均採用對稱式立體聲雙揚聲器系統，包括雙 1216 線性喇叭和雙 1.2cc / 1.0cc 等效的超大音腔，揚聲器幅度分別高達0.65mm / 0.5mm。兩款手機均已在每個音量級別上進行專門調音，有助提供出色的聲音還原度。這些特色共同創造了非凡且沉浸式的智慧型手機音效體驗，小米 10 Pro 於 DxOMark音效得分為 76 分，奪下全球排名第一。

小米最優雅智慧型手機設計，配備最擬真的TrueColor螢幕

美觀和功能並重，創造了小米有史以來最優雅的智慧型手機設計。小米 10 Pro 和小米 10 前後均採用 3D 曲面設計，配以圓潤的輪廓邊緣和纖細的側面邊框，提供小米手機系列中最舒適的手感。為了確保耐用性，兩款手機的正面和背面均採用康寧®第五代大猩猩®玻璃。小米 10 Pro 的背面採用防眩光語磨砂玻璃設計，而小米 10 背面則採用玻璃鏡面。此外，手機的前置鏡頭配備特別的分立式設計，將邊框變得更窄，增加顯示面積。

小米 10 Pro 採用 6.67”AMOLED 雙曲面螢幕及TrueColor技術，為專業的創意工作者和著重娛樂的消費者提供 JNCD <0.55 和 △E <1.1 超高色準。新一代顯示技術比上一代具備更高的亮度（最大峰值亮度可達 1200nit）和更佳的能源效益，而 90Hz 的 SmoothSync 顯示技術提供最流暢的螢幕操作體驗。

總體而言，小米 10 Pro 及小米 10 提供了小米有史以來最令人滿意的顯示效果。雙亮度感測器可提供精準的亮度偵測，而透過不同的亮度模式可確保極佳的眼睛舒適度。兩款手機均通過德國萊因 TÜV Rheinland 低藍光認證及具備 HDR10+，提供生動的視覺體驗。

Qualcomm® SnapdragonTM 865旗艦行動平台+ LPDDR5 + UFS3.0 提供頂級的性能及速度

小米 10 Pro 及小米 10 採用最新支援 5G 的 Qualcomm® Snapdragon™ 865 旗艦行動平台，這款 7nm 工藝製程，以 ARM Cortex-A77 架構的全新 Kryo 585 處理器，最高主頻為 2.84GHz，提升 CPU、GPU、AI 以及整體使用體驗之外，亦改善了能源效益。這款強大的行動平台透過超高速的 LPDDR5 記憶體及 UFS 3.0 快閃記憶體，提供強大出色的存取資料和運算能力。

此外，兩款手機均搭載 LiquidCool 2.0 液冷系統，該系統由超大面積 VC 均熱板及多層石墨烯和石墨結構組成，可排出長期使用時產生的熱量以確保最佳性能。強大的整體硬體配置，小米 10 Pro 在 AnTuTu 跑分贏得令人矚目的 602,660 得分。

為了顧及 5G 時代對高速資料使用量不斷增長的需求，小米 10 Pro和小米 10 不但提供 5G 網路連接，更支援 5G MultiLink 以同時連接到三個網路（2.4G Wi-Fi、5G Wi-Fi 和行動網路），以便快速切換。此外，兩款手機均支援目前最新的 Wi-Fi 6。這顯著提高了上傳和下載速度，同時減低因連接多個設備時網路擁塞的問題。

無線充電功能的大容量電池與超擬真觸覺回饋系統

小米 10 Pro 配備超大容量 4,500mAh 電池，透過 50W 有線充電與 30W 無線充電提供快速雙重充電體驗。而小米 10 則擁有 4,780mAh 電池，提供 30W 有線和無線充電。

小米 10 Pro 和小米 10 的超擬真振動系統，透過 150 種不同的振動選項，提供比以往更清晰更逼真的觸覺回饋，提高振動強度和一致性，並為用戶提供更複雜的震動。

小米 10 Pro 和小米 10 設有多功能 NFC 和紅外線遙控器，用來滿足日常行動支付與快速遙控家電。

小米10 Pro及小米 10規格：

小米10 Pro 小米10 螢幕 6.67吋 AMOLED TrueColor雙曲面螢幕 19.5:9 比例 解析度 2340×1080 FHD+ 90Hz 螢幕更新率及180Hz 觸控採樣率 對比度 5,000,000:1 (typ) 最高峰值亮度 1200nit △Ë＜1.11, JNCD＜0.55 支援 DCI-P3, HDR10+ 雙亮度感測器（位於正背面） 德國萊因 TÜV 低藍光認證 6.67吋 AMOLED TrueColor 雙曲面螢幕 19.5:9 比例 解析度 2340×1080 FHD+ 90Hz 螢幕更新率及180Hz 觸控採樣率 對比度 5,000,000:1 (typ) 最高峰值亮度 1120nit 支援 DCI-P3, HDR10+ 雙亮度感測器（位於正背面） 德國萊因TÜV 低藍光認證 顏色 霧面：雪山白及冬夜灰 亮面：暮光灰及珊瑚綠 外觀尺寸 162.58mm x 74.80mm x 8.96mm, 208g 行動網路 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78 支援 Wi-Fi 6, 5G MultiLink 行動平台 Qualcomm®️ SnapdragonTM 865旗艦行動平台，最高主頻 2.84GHz 記憶體與 儲存空間 LPDDR5 + UFS 3.0 冷卻系統 LiquidCool 2.0 - VC均熱板、石墨烯以及石墨結構

能降低處理器最多 10.5°C* 後置相機 108MP像素主鏡頭，1/1.33 吋超大感光元件，8P鏡頭，1.6μm 四合一超大像素及OIS 光學防手震 2,000萬像素廣角鏡頭，117°超大廣角 1,200萬像素人像鏡頭，Dual PD雙核對焦 800萬像素超長焦鏡頭，10倍混合光學變焦及 OIS 光學防手震 108MP像素主鏡頭，1/1.33吋超大感光元件，7P鏡頭，1.6μm 四合一超大像素及OIS光學防手震 1,300萬像素廣角鏡頭，123°超大廣角 200萬像素景深鏡頭，1.76μm像素 200萬像素微距鏡頭 前置相機 2,000萬像素 連接性 多功能NFC及紅外線遙控器 安全性 超薄螢幕下指紋辨識感測器 充電與電池 4500mAh (typ) 高容量電池 50W 有線快充 (45分鐘充至100%*) 30W 無線快充 標配65W充電器 4780mAh (typ) 高容量電池 30W 有線快充 (56分鐘充至100%*) 30W 無線快充 標配30W充電器 音效 雙1216線性喇叭，對稱式喇叭系統 等效1.2cc超大雙音腔 Hi-Res Audio認證 雙1216線性喇叭，對稱式喇叭系統 等效1.0cc超大雙音腔 Hi-Res Audio認證 震動馬達 X軸橫向線性震動馬達 作業系統 基於Android 10的MIUI 11 記憶體與 儲存空間 8GB+256GB 8GB+128GB 8GB+256GB

小米 10 Pro 提供 8GB+256G 配置，定價為 999 歐元起，提供雪山白及冬夜灰兩種顏色選擇；小米 10 提供 8GB+128GB及8GB+256GB 兩種配置，定價為 799 歐元起，提供暮光灰及珊瑚綠兩種顏色選擇。

5G 全民手機：小米10 Lite 5G



△ 小米 10 Lite

為了使更多人能享受 5G 的無限可能，小米在今日發布會上推出小米 10 系列的另一成員：小米 10 Lite 5G。小米 10 Lite 5G 承襲小米 10 系列的旗艦螢幕與鏡頭，配備 4,800 萬像素的 AI 四鏡頭設計和 6.57 吋 AMOLED TrueColor 螢幕，具有最佳的色準。小米 10 Lite 5G 結合了令人難以置信的拍照和錄影功能，例如超級夜景 2.0，AI 動態換天和 VLOG 模式，可以製作視覺效果令人驚嘆的靜態和影片內容。

小米 10 Lite 5G 搭載 Qualcomm® Snapdragon™ 765G 行動平台和內建 X52 5G 晶片，提供強大的連接能力。小米 10 Lite 5G 擁有 Kyro 475 處理器，出色的 LPDDR4x 記憶體和 UFS 2.1 快閃記憶體，提供強大的計算效能和高效的操作系統。小米 10 Lite 5G 配備 4,160mAh 大電量電池及高達 20W 的快速充電，可用上一整天，並支援 QC3.5 和 FFC 快充技術。

小米 10 Lite 5G 將於五月初於歐洲市場開賣，定價為 349 歐元起。