小米 Redmi Note 9 Pro

小米在 4/30 晚間 8 點的線上發布會中，正式發表 Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9，兩款手機均搭載 4 鏡頭，主打親切的價格就能夠擁有旗艦級的相機。另外，兩款手機電池容量也有相當大的亮點，皆搭載 5020mAh 超大容量電池，解決的大家出門都要帶著行動電源的問題，更多細節可參閱下方，我們來看一下價格：Redmi Note 9 Pro 定價美金 $269 元起，Redmi Note 9定價為美金$199元起。


Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 有什麼不同？

 

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

螢幕

6.53吋19.5:9鑽孔式螢幕

解析度2340x1080 FHD+
對比度1500:1

NTSC 84%

康寧®第五代大猩猩®玻璃

TÜV Rheinland低藍光認證

6.67吋20:9鑽孔式螢幕

解析度2400x1080
對比度1500:1

NTSC 84%

康寧®第五代大猩猩®玻璃

TÜV Rheinland低藍光認證

外觀

午夜灰、森林綠和極地白

防濺納米塗層

星際灰、冰川白和極光藍
防濺納米塗層

星際灰、熱帶綠和冰川白
防濺納米塗層

外觀尺寸

162.3 x 77.2 x 8.9mm, 199g

165.75 x 76.68 x 8.8mm, 209g

效能

MediaTek Helio G85

12nm 製程技術

八核心處理器：2x A75 2.0GHz及6x A55 1.8GHz

圖型處理器：ARM G52 MC2，高達1,000MHz

LPDDR4X + eMMC 5.1

Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G

8nm 製程技術

Kryo™ 465八核心處理器， 最高主頻 2.3 GHz

Adreno™ 618圖型處理器, 750 MHz

第五代Qualcomm®️ AI Engine

LPDDR4X + UFS 2.1

後置鏡頭

4,800萬像素廣角主鏡頭

800萬像素超廣角鏡頭，118°超廣角

200萬像素微距鏡頭，自動對焦距離2-10公分

200萬像素深度感測器

4,800萬像素廣角主鏡頭

800萬像素超廣角鏡頭，118°超廣角

500萬像素微距鏡頭，自動對焦距離2-10公分

200萬像素深度感測器

6,400萬像素廣角主鏡頭

800萬像素超廣角鏡頭，118°超廣角

500萬像素微距鏡頭，自動對焦距離2-10公分

200萬像素深度感測器

前置鏡頭

1,300萬像素

1,600萬像素

連接性

多功能NFC3及紅外線遙控器

紅外線遙控器

多功能NFC3及紅外線遙控器

解鎖

後置式指紋辨識器

側置式指紋辨識器

充電與電池

5,020mAh (typ) 大電量電池
18W快充
標配22.5W充電器

5,020mAh (typ) 大電量電池
30W快充
標配33W充電器

音效

1216線性喇叭
3.5mm耳機插孔

震動馬達

震動馬達

Z軸線性震動馬達

作業系統

基於Android 10的MIUI 11

記憶體與儲存空間選擇

3GB+64GB

4GB+128GB

4GB + 64GB

6GB + 128GB

6GB + 64GB

6GB + 128GB

定價

美金 199 元
美金 249 元

  

美金 269 元
美金 299 元

配備6,400萬像素四鏡頭相機 打造旗艦級攝影

小米 Redmi Note 9 Pro
(上圖為 Redmi Note 9 Pro 全系列色系 )

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro 後置鏡頭擁有旗艦級四鏡頭相機，配備 6,400 萬像素主鏡頭，在各種光源下都能捕捉清晰及超高解析度的相片；而 800 萬像素的超廣角鏡頭，能在多人團體合照時呈現完整的畫面。而 500 萬像素的微距鏡頭和 200 萬像素景深鏡頭，令手機的攝影更加完美，讓用戶能輕鬆拍攝出色的特寫照片。

Redmi Note 9 Pro 搭載 1,600 萬像素前置鏡頭，全新提供內建慢動作自拍模式，可拍攝個人化的慢動作影片，並上傳社群媒體分享，成為最吸睛的焦點。

Redmi Note 9

而 Redmi Note 9 則配備 4,800 萬像素主鏡頭及 800 萬像素的超廣角鏡頭，將攝影技術帶上更高層次；連同200萬像素的微距鏡頭和 200 萬景深鏡頭的四鏡頭模組，可以從各個角度捕捉美麗影像。另外，1,300 萬像素前置鏡頭設計於螢幕內，將螢幕可視範圍最大化。

利用 Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 的電影人像功能和影片模式，讓你立即化身為導演並拍攝電影中常用的 2.39：1 比例影片。同時，透過六款不同的萬花筒選項，讓每個人都可以拍攝特別並引人注目的影片，而全新的文件模式則可將手機變身迷你掃描器，輕鬆儲存需要的資訊。

電力持久，快速充電

小米 Redmi Note 9
(上圖為 Redmi Note 9 全系列色系 )

Redmi Note 9 Pro

機身纖薄的 Redmi Note 9 Pro 搭載 5,020mAh 超大電量電池，讓續航力能持續到第二天；同時支援 30W 快速充電，提供 Redmi Note 系列有史以來最快的充電速度，並且隨盒附贈 33W 快充充電器，能在 30 分鐘內充電 57％，讓充電不再久候。

Redmi Note 9

而 Redmi Note 9 同樣搭載 5,020mAh 超大電量電池，支援 18W 快速充電，成為日常需求使用者的最佳選擇。

絕佳性能且功能強大的行動平台

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro 搭載全新 Qualcomm® Snapdragon™ 720G 行動平台，最高主頻達 2.3GHz，提供比擬旗艦級的極速體驗，採用 8nm 工藝製程技術構建，可在保持電源效率的同時提供強大的性能。

Redmi Note 9 Pro 還配備 Z 軸橫向線性震動馬達，可根據用戶的行為來產生 120 種震動效果，包括照片、螢幕截圖、通知與時鐘設定等不同震動，提供更平衡適手的使用體驗。

Redmi Note 9 

而 Redmi Note 9 搭載 MediaTek Helio G85 行動平台，是全球首款採用此款行動平台的智慧型手機，包括 2 個 A75 2.0GHz 及 6 個 A55 1.8GHz 組成，以及一個近 1GHz 的 ARM G52 MC2 和一個約 25 fps的Manhattan 3.0 圖型處理器，將帶來超順暢的日常性能處理。

旗艦級鑽孔式螢幕

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro 配備 6.67 吋鑽孔式螢幕，將指紋辨識器置於手機側面，讓使用上更加方便。而全新的前置鏡頭模組設計，讓螢幕可視面積更大，提供沉浸式用戶體驗。

Redmi Note 9 Pro

另一方面，Redmi Note 9 則以嶄新外觀設計為其特色，配備沉浸式 6.53 吋鑽孔式螢幕，以康寧®第五代大猩猩®玻璃完整保護機身。

Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 都提供一系列深受米粉喜愛的功能，包括多功能NFC3、3.5mm 耳機孔和紅外線遙控器等，同時獲得德國萊因 TÜV Rheinland 低藍光認證，可提供持久的眼睛舒適感，並具有防濺納米塗層，可降低因意外給手機帶來的傷害。

Redmi Note 9 系列售價

Redmi Note 9 Pro 定價美金 $269 元起，提供星際灰、熱帶綠和冰河白三種顏色選擇
－6GB + 64GB 售價美金 $269 元
－6GB + 128GB 售價美金 $299 元

Redmi Note 9 定價為美金 $199 元起，提供午夜灰、森林綠和極地白三種顏色選擇
－3GB + 64GB 售價美金 $199 元
－4GB + 128GB 售價美金 $249 元

目前兩款手機在台灣的上市時間，還有待官方公告。

同場加映：Note 10 Lite

小米 Note 10 Lite

全新小米 Note 10 Lite 以厚道價格提供頂級螢幕和旗艦級後置四鏡頭相機，採用 6.47 吋 3D 曲面 AMOLED 螢幕和 3D 曲面玻璃機身背蓋，帶來圓潤滑順的手感，同時使用更纖薄但感應速度更快的螢幕下指紋辨識器，讓你可即時解鎖手機。

身為經典的小米 Note 10 系列全新成員，小米 Note 10 Lite 配備 6,400 萬像素四鏡頭相機，使用頂級 Sony IMX686 感光元件，讓主鏡頭拍攝更加快速，同時配備專屬感光元件，在拍攝超廣角、微距和人像照片時，均能完美成像。

小米 Note 10 Lite 搭載Qualcomm® Snapdragon™ 730G 行動平台，提供快速流暢的手機體驗；搭載 5,260mAh 超大容量電池，一次充電即可使用兩天，同時提供 30W 快充，讓你的工作娛樂無間斷。

小米 Note 10 Lite 擁有 6GB+64GB、6GB+128GB 及 8GB+128GB 三種規格，提供冰川白、午夜黑及星雲紫三種顏色選擇，定價為 €349 歐元起。

https://www.mi.com/tw/

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