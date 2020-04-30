小米在 4/30 晚間 8 點的線上發布會中，正式發表 Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9，兩款手機均搭載 4 鏡頭，主打親切的價格就能夠擁有旗艦級的相機。另外，兩款手機電池容量也有相當大的亮點，皆搭載 5020mAh 超大容量電池，解決的大家出門都要帶著行動電源的問題，更多細節可參閱下方，我們來看一下價格：Redmi Note 9 Pro 定價美金 $269 元起，Redmi Note 9定價為美金$199元起。
Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 有什麼不同？
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Redmi Note 9
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Redmi Note 9S
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Redmi Note 9 Pro
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螢幕
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6.53吋19.5:9鑽孔式螢幕
解析度2340x1080 FHD+
NTSC 84%
康寧®第五代大猩猩®玻璃
TÜV Rheinland低藍光認證
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6.67吋20:9鑽孔式螢幕
解析度2400x1080
NTSC 84%
康寧®第五代大猩猩®玻璃
TÜV Rheinland低藍光認證
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外觀
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午夜灰、森林綠和極地白
防濺納米塗層
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星際灰、冰川白和極光藍
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星際灰、熱帶綠和冰川白
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外觀尺寸
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162.3 x 77.2 x 8.9mm, 199g
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165.75 x 76.68 x 8.8mm, 209g
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效能
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MediaTek Helio G85
12nm 製程技術
八核心處理器：2x A75 2.0GHz及6x A55 1.8GHz
圖型處理器：ARM G52 MC2，高達1,000MHz
LPDDR4X + eMMC 5.1
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Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G
8nm 製程技術
Kryo™ 465八核心處理器， 最高主頻 2.3 GHz
Adreno™ 618圖型處理器, 750 MHz
第五代Qualcomm®️ AI Engine
LPDDR4X + UFS 2.1
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後置鏡頭
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4,800萬像素廣角主鏡頭
800萬像素超廣角鏡頭，118°超廣角
200萬像素微距鏡頭，自動對焦距離2-10公分
200萬像素深度感測器
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4,800萬像素廣角主鏡頭
800萬像素超廣角鏡頭，118°超廣角
500萬像素微距鏡頭，自動對焦距離2-10公分
200萬像素深度感測器
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6,400萬像素廣角主鏡頭
800萬像素超廣角鏡頭，118°超廣角
500萬像素微距鏡頭，自動對焦距離2-10公分
200萬像素深度感測器
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前置鏡頭
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1,300萬像素
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1,600萬像素
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連接性
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多功能NFC3及紅外線遙控器
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紅外線遙控器
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多功能NFC3及紅外線遙控器
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解鎖
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後置式指紋辨識器
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側置式指紋辨識器
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充電與電池
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5,020mAh (typ) 大電量電池
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5,020mAh (typ) 大電量電池
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音效
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1216線性喇叭
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震動馬達
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震動馬達
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Z軸線性震動馬達
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作業系統
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基於Android 10的MIUI 11
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記憶體與儲存空間選擇
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3GB+64GB
4GB+128GB
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4GB + 64GB
6GB + 128GB
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6GB + 64GB
6GB + 128GB
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定價
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美金 199 元
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美金 269 元
配備6,400萬像素四鏡頭相機 打造旗艦級攝影
(上圖為 Redmi Note 9 Pro 全系列色系 )
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro 後置鏡頭擁有旗艦級四鏡頭相機，配備 6,400 萬像素主鏡頭，在各種光源下都能捕捉清晰及超高解析度的相片；而 800 萬像素的超廣角鏡頭，能在多人團體合照時呈現完整的畫面。而 500 萬像素的微距鏡頭和 200 萬像素景深鏡頭，令手機的攝影更加完美，讓用戶能輕鬆拍攝出色的特寫照片。
Redmi Note 9 Pro 搭載 1,600 萬像素前置鏡頭，全新提供內建慢動作自拍模式，可拍攝個人化的慢動作影片，並上傳社群媒體分享，成為最吸睛的焦點。
Redmi Note 9
而 Redmi Note 9 則配備 4,800 萬像素主鏡頭及 800 萬像素的超廣角鏡頭，將攝影技術帶上更高層次；連同200萬像素的微距鏡頭和 200 萬景深鏡頭的四鏡頭模組，可以從各個角度捕捉美麗影像。另外，1,300 萬像素前置鏡頭設計於螢幕內，將螢幕可視範圍最大化。
利用 Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 的電影人像功能和影片模式，讓你立即化身為導演並拍攝電影中常用的 2.39：1 比例影片。同時，透過六款不同的萬花筒選項，讓每個人都可以拍攝特別並引人注目的影片，而全新的文件模式則可將手機變身迷你掃描器，輕鬆儲存需要的資訊。
電力持久，快速充電
(上圖為 Redmi Note 9 全系列色系 )
Redmi Note 9 Pro
機身纖薄的 Redmi Note 9 Pro 搭載 5,020mAh 超大電量電池，讓續航力能持續到第二天；同時支援 30W 快速充電，提供 Redmi Note 系列有史以來最快的充電速度，並且隨盒附贈 33W 快充充電器，能在 30 分鐘內充電 57％，讓充電不再久候。
Redmi Note 9
而 Redmi Note 9 同樣搭載 5,020mAh 超大電量電池，支援 18W 快速充電，成為日常需求使用者的最佳選擇。
絕佳性能且功能強大的行動平台
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro 搭載全新 Qualcomm® Snapdragon™ 720G 行動平台，最高主頻達 2.3GHz，提供比擬旗艦級的極速體驗，採用 8nm 工藝製程技術構建，可在保持電源效率的同時提供強大的性能。
Redmi Note 9 Pro 還配備 Z 軸橫向線性震動馬達，可根據用戶的行為來產生 120 種震動效果，包括照片、螢幕截圖、通知與時鐘設定等不同震動，提供更平衡適手的使用體驗。
Redmi Note 9
而 Redmi Note 9 搭載 MediaTek Helio G85 行動平台，是全球首款採用此款行動平台的智慧型手機，包括 2 個 A75 2.0GHz 及 6 個 A55 1.8GHz 組成，以及一個近 1GHz 的 ARM G52 MC2 和一個約 25 fps的Manhattan 3.0 圖型處理器，將帶來超順暢的日常性能處理。
旗艦級鑽孔式螢幕
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro 配備 6.67 吋鑽孔式螢幕，將指紋辨識器置於手機側面，讓使用上更加方便。而全新的前置鏡頭模組設計，讓螢幕可視面積更大，提供沉浸式用戶體驗。
Redmi Note 9 Pro
另一方面，Redmi Note 9 則以嶄新外觀設計為其特色，配備沉浸式 6.53 吋鑽孔式螢幕，以康寧®第五代大猩猩®玻璃完整保護機身。
Redmi Note 9 Pro 和 Redmi Note 9 都提供一系列深受米粉喜愛的功能，包括多功能NFC3、3.5mm 耳機孔和紅外線遙控器等，同時獲得德國萊因 TÜV Rheinland 低藍光認證，可提供持久的眼睛舒適感，並具有防濺納米塗層，可降低因意外給手機帶來的傷害。
Redmi Note 9 系列售價
Redmi Note 9 Pro 定價美金 $269 元起，提供星際灰、熱帶綠和冰河白三種顏色選擇
－6GB + 64GB 售價美金 $269 元
－6GB + 128GB 售價美金 $299 元
Redmi Note 9 定價為美金 $199 元起，提供午夜灰、森林綠和極地白三種顏色選擇
－3GB + 64GB 售價美金 $199 元
－4GB + 128GB 售價美金 $249 元
目前兩款手機在台灣的上市時間，還有待官方公告。
同場加映：Note 10 Lite
全新小米 Note 10 Lite 以厚道價格提供頂級螢幕和旗艦級後置四鏡頭相機，採用 6.47 吋 3D 曲面 AMOLED 螢幕和 3D 曲面玻璃機身背蓋，帶來圓潤滑順的手感，同時使用更纖薄但感應速度更快的螢幕下指紋辨識器，讓你可即時解鎖手機。
身為經典的小米 Note 10 系列全新成員，小米 Note 10 Lite 配備 6,400 萬像素四鏡頭相機，使用頂級 Sony IMX686 感光元件，讓主鏡頭拍攝更加快速，同時配備專屬感光元件，在拍攝超廣角、微距和人像照片時，均能完美成像。
小米 Note 10 Lite 搭載Qualcomm® Snapdragon™ 730G 行動平台，提供快速流暢的手機體驗；搭載 5,260mAh 超大容量電池，一次充電即可使用兩天，同時提供 30W 快充，讓你的工作娛樂無間斷。
小米 Note 10 Lite 擁有 6GB+64GB、6GB+128GB 及 8GB+128GB 三種規格，提供冰川白、午夜黑及星雲紫三種顏色選擇，定價為 €349 歐元起。