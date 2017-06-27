小米 6 在台灣正式發表，小米 6 亮藍版會在 2017.07.11 在小米台灣開賣，價格為新台幣 12999 元；陶瓷尊享版預計在七月中旬開賣，會在小米台灣與遠傳電信，價格為新台幣 12699 元；小米 Max 2 與米家全景相機將在 06.28 開賣，建議售價分別為 7499 元與 7995 元，降噪耳機也是同日開賣，價格為 1395 元！詳細規格與介紹請見官方資訊。
小米 6：http://www.mi.com/tw/mi6/（小米 6 開箱動手玩）
小米 Max 2：http://www.mi.com/tw/max2/
米家全景相機：http://www.mi.com/tw/mi-sphere-camera-kit/（米家全景相機實測，與第二代 Gear 360 比一比）
小米降噪耳機：http://www.mi.com/tw/mi-noise-cancelling-earphones-type-C/
作者 跳跳虎 · 六月 27, 2017 小米今（27）日在台灣舉辦夏季新品發佈會，除了展示小米 6、小米 Max 2 與米家全景相機外，也同步推出小米降噪耳機；更完整的介紹敬請期待我們近日報導喔！ 小米 6 亮藍版將於 2017 年 7 月 11 日在 mi.com 開賣，建議售價新台幣 12,999 元，陶瓷尊享版則將在 7 月中旬，由 ...
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