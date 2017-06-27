作者 跳跳虎 · 六月 27, 2017 小米今（27）日在台灣舉辦夏季新品發佈會，除了展示小米 6、小米 Max 2 與米家全景相機外，也同步推出小米降噪耳機；更完整的介紹敬請期待我們近日報導喔！ 小米 6 亮藍版將於 2017 年 7 月 11 日在 mi.com 開賣，建議售價新台幣 12,999 元，陶瓷尊享版則將在 7 月中旬，由 ...