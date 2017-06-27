小米台灣夏季新品發佈：小米6、小米Max 2、米家全景相機、小米降噪耳機、明星商品折扣

2017-06-27 18:53:05 ContentParty
小米6、小米Max 2、米家全景相機、小米降噪耳機

小米 6 在台灣正式發表，小米 6 亮藍版會在 2017.07.11 在小米台灣開賣，價格為新台幣 12999 元；陶瓷尊享版預計在七月中旬開賣，會在小米台灣與遠傳電信，價格為新台幣 12699 元；小米 Max 2 與米家全景相機將在 06.28 開賣，建議售價分別為 7499 元與 7995 元，降噪耳機也是同日開賣，價格為 1395 元！詳細規格與介紹請見官方資訊。

小米 6：http://www.mi.com/tw/mi6/小米 6 開箱動手玩
小米 Max 2：http://www.mi.com/tw/max2/
米家全景相機：http://www.mi.com/tw/mi-sphere-camera-kit/米家全景相機實測，與第二代 Gear 360 比一比
小米降噪耳機：http://www.mi.com/tw/mi-noise-cancelling-earphones-type-C/

首圖

作者 跳跳虎 · 六月 27, 2017 小米今（27）日在台灣舉辦夏季新品發佈會，除了展示小米 6、小米 Max 2 與米家全景相機外，也同步推出小米降噪耳機；更完整的介紹敬請期待我們近日報導喔！ 小米 6 亮藍版將於 2017 年 7 月 11 日在 mi.com 開賣，建議售價新台幣 12,999 元，陶瓷尊享版則將在 7 月中旬，由 ...

更多資訊請參考：
Zenbo 智慧居家機器人，讓小朋友與巧虎一起唱唱跳跳吧！
LG SUPER UHD TV Nano Cell™ 奈米顯示科技讓你有更棒的視覺體驗
ASUSPRO B9440UA 最輕14吋商務筆記型電腦，超窄邊框

小米台灣夏季新品發佈：小米6、小米Max 2、米家全景相機、小米降噪耳機、明星商品折扣 相關文章


訪客留言

小米台灣夏季新品發佈：小米6、小米Max 2、米家全景相機、小米降噪耳機、明星商品折扣 參考資料

小米米家全景相機簡單拍、與第二代Gear 360比一比#mi (126053) - 癮科技
4 小時前 - 小米米家全景相機簡單拍、與第二代Gear 360比一比 ... 在此次小米台灣夏季新品發表會與小米手機6、小米手機Max 2等新品在台推出之前，我們率先取得台灣 .... 小米手機6、小米Max 2、米家全景相機與新款小米降噪耳機連袂上市.
小米Max2、米家全景相機、小米USB Type-C 降噪耳機 - Yahoo奇摩新聞
1 天前 - 今次發佈的產品好多， 首先是小米6、小米6尊享版、小米USB Type-C 降噪耳機、小米Max2、米家全景相機。 小米6 及小米6尊享版 小米6 採用的&nbsp;...
小米 6、小米 Max 2 台灣售價公布！米家全景相機也登場！ | 自由電子報 3C科技
而除了兩款新手機以外，小米今天也同時發表了全新的米家全景相機以及小米全新降噪 耳機。 ... 而除了兩款新手機以外，小米今天也同時發表了全新的米家全景相機以及小米全新降噪耳機。 小米 6 與小米 Max 2 ...
小米6,小米Max 2,全景相機發佈，第二間小米之家鑼灣店開張！ – PC3 Magazine
產品 米家全景相機套装 推出日期 6月27日中午12時起在香港小米網、小米之家以及csl九龍灣專門店開賣 處理器 Ambarella A12 圖像感測器 Sony IMX 206 防水防塵能力 IP67級防水防塵（防塵達到最高的6級，完全防塵；防水達到高級的第7級，可以浸在一米水深中30 ...
一圖看懂米家全景相機台灣版#小米(126022) - 癮科技
1 天前 - 這次由小米生態圈的米家推出米家全景相機，主要特色為2388萬有效畫素、3.5K ... 特殊的外型、IP67防水防塵，還支援EIS六軸防手震。 .... 開賣 新品資訊 小米手機6、小米Max 2、米家全景相機與新款小米降噪耳機上市小米手機6亮藍&nbsp;...
小米手機6、Max2、全景相機、USB-C耳機四大新品上市情報 | | ETNEWS生活雲
記者洪聖壹／台北報導 緊抓暑假商機，小米科技稍早在台灣的夏季發表會當中，一口氣發表四大新品，包括小米手機6、小米max2、小米Type-C降噪耳機、米家全景相機，售價分別為新台幣 12,999 元起、7,499 元、1,395 元與 7,995 元，預計在明天開始，陸續在小米 ...
小米手機6、小米Max 2、米家全景相機與新款小米降噪耳機連袂上市-癮科技書籤
今年4月下旬率先在台展示的小米手機6，台灣小米在夏季新品發表會上宣布包含小米手機6、小米Max 2、米家全景相機與 ... 率先在台展示的小米手機6，台灣小米在夏季新品發表會上宣布包含小米手機6、小米Max 2、米家全景相機與新款小米降噪耳機 四款新品 ...
小米虛實齊攻 下半年在台開5家實體店 - 科技新聞 - PChome 新聞
小米今天在台發表小米6雙鏡頭手機、小米Max2大螢幕手機、米家全景相機、小米降噪耳機等4 款夏季新品。小米台灣總經理李佳峰表示，台北小米之家僅41坪，卻擁有高坪效比，上半年營業額突破新台幣1億8000萬元、單月營業額突破4000萬元、每月平均人流4 ...
小米MAX2 開箱初體驗：超大螢幕、電量超給力 | ETNEWS3C | ETNEWS新聞雲
... 發表了四大新品，包括小米手機6、小米Max 2、米家全景相機，還有一個採用 USB-C 接頭的小米降噪耳機，《ETNEWS新聞雲 》此次除了搶先體驗小米手機6與小米USB-C降噪耳機，同時也體驗了這款配備 6.44 吋大螢幕的小米Max 2。(小米MAX2,小米,) | ...
小米手機6、Max2、全景相機、USB-C耳機四大新品上市情報 | ETNEWS3C | ETNEWS新聞雲
小米米家全景相機搶先體驗 近年成為科技寵兒的虛擬實境與相應的 360 度 VR 相機，可說是不少大廠、新創公司著力的一塊市場。對主打高 CP 值的小米生態系而言，於今（6/27）日在台灣正式登場的米家全景相機，主打輕巧機身與 易操作的特性 ...