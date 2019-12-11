米家掃拖機器人 1C

小米掃地機器人自從第一台推出以來，遲遲未有新機種問世，好消息來啦！小米台灣於 12/11 在台宣布即將在台推出「米家掃拖機器人 1C」，與第一代最大的差別就是新增了「拖地功能」，還優化了視覺導航系統及搭載 Cortex TM - A7 四核心數據處理晶片，售價只要新台幣 6,595 元，比起第一代的小米掃地機器人還便宜，將於 12/23 中午 12 點限時預購，預計於 2020 年 1 月底正式開賣。

米家掃拖機器人 1C

△ 這是第一代米家掃地機器人至截稿前在小米台灣官網的售價 7,895 元，而新一代的米家掃拖機器人 1C 只要 6,595 元！

米家掃拖機器人 1C

△ 米家掃拖機器人 1C 搭載高速視覺導航系統，擁有 15 種感應器輔助定位，清楚規劃清掃路線，同時具備 2500Pa 超大吸力無刷馬達，提供 4 檔吸力模式調節，搭配全自動智慧電控水箱，掃拖地面各類污物。

透過米家 App 還可進行遠端遙控、預約清掃等智慧操作，輕鬆享受安全清潔的品質新生活。

米家掃拖機器人 1C 實際運作音量、掃拖能力搶先看

米家掃拖機器人 1C 產品細節搶先看

米家掃拖機器人 1C 細節

米家掃拖機器人 1C 細節

米家掃拖機器人 1C 細節

米家掃拖機器人 1C 細節

目前初步看起來，配件像是濾網、塵盒、刷頭等配件，都與第一代的米家掃地機器人可以共用，但實際情形要等上市後測試才知道。

米家掃拖機器人 1C 細節

拖布的部分採用魔鬼氈設計，可輕鬆拔起來清洗替換。

米家掃拖機器人 1C 細節

水箱底部可以看到水孔，上面佈滿著電控裝置。

售價與上市資訊

米家掃拖機器人 1C 台灣價格

米家掃拖機器人 1C 細節

△ 米家掃拖機器人 1C 售價新台幣 $6,595 元，將於 12 月 23 日 12 點起於小米商城 mi.com 與小米之家搶先開放預購，預計於 2020 年一月底前全面開賣。（米家掃拖機器人 1C預購活動與時間，依小米商城與小米之家公告為準。）

售價

新台幣 $6,595 元

開賣日期

於 12 月 23 日 12 點起於小米商城mi.com與小米之家搶先開放預購，預計於 2020年一月底前全面開賣

顏色

白色

尺寸/淨重

353 x 350 x 81.5mm / 3600g

無線連接

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

額定電壓

14.4V

額定功率

40W

電池

14.4V / 2400mAh （額定容量）鋰電池

充電座尺寸

130 x 126 x 93mm

額定輸入

100 - 240V ~ 50/60Hz 0.5A

額定輸出

19.8V ----- 1A

https://www.mi.com/tw/index.html

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