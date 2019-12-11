小米台灣於 12/11 在台推出清潔小怪獸「米家手持無線吸塵器 Lite」，為市場帶來破壞性的價格，售價新台幣 4,995 元，為此價格帶間最強手持吸塵器，具備 120AW 超大吸力、60 分鐘超強續航、99.9% 深層除蟎、五重過濾系統，隨盒附贈 4 種刷頭。售價新台幣 4,995 元，於 12 月 12 日中午 12 點開放預購，12/17 正式開賣。

△ 小米官方發現吸塵器吸力不減的秘密，那就是改變吸塵器的結構設計，米家手持無線吸塵器 Lite 採用「多錐旋風」設計，在吸塵其中打造數個微型氣旋，能將灰塵進行大小依序分離，讓風道保持暢通，就能夠保持強大的吸力。

120AW 超大吸力

米家手持無線吸塵器 Lite 搭載 10 萬轉無刷直流變頻馬達，具備 120AW 超大吸力、20kPa 超強靜壓，吸力不因電量多寡而降低。

60 分鐘長效續航

相較於 米家手持無線吸塵器只有 30 分鐘，米家手持無線吸塵器 Lite 續航力加倍，充滿電可清掃 60 分鐘。

解決二次排放汙染

吸力雖強，如何不讓排放出來的空氣夾雜濾網中的細塵造成二次汙染？

米家手持無線吸塵器 Lite 採用 5 重過濾系統：一級氣旋分離濾網＋不鏽鋼金屬網＋多錐旋風分離濾網＋馬達前置濾網＋HEPA 濾網，能夠過濾 99.97％ 的 0.3 微米灰塵。

99.9％ 深層除蟎

內建電動除蟎刷頭，加上超大 MAX 模式 4 倍吸力，讓塵蟎、過敏原通通退散。

米家手持無線吸塵器 Lite 具有 4 種多功能刷頭：吸塵蟎、吸地面、吸車、吸鍵盤，在標準模式下，音量大小只有 72dB 的低噪音。

簡單說，米家手持無線吸塵器 Lite 採用多錐旋風設計＋無刷馬達＋氣旋分離系統，打造高端、吸力不隨時間遞減的多功能超高 CP 吸塵器。

售價與上市資訊