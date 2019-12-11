米家手持無線吸塵器 Lite

小米台灣於 12/11 在台推出清潔小怪獸「米家手持無線吸塵器 Lite」，為市場帶來破壞性的價格，售價新台幣 4,995 元，為此價格帶間最強手持吸塵器，具備 120AW 超大吸力、60 分鐘超強續航、99.9% 深層除蟎、五重過濾系統，隨盒附贈 4 種刷頭。售價新台幣 4,995 元，於 12 月 12 日中午 12 點開放預購，12/17 正式開賣。

米家手持無線吸塵器 Lite

△ 小米官方發現吸塵器吸力不減的秘密，那就是改變吸塵器的結構設計，米家手持無線吸塵器 Lite 採用「多錐旋風」設計，在吸塵其中打造數個微型氣旋，能將灰塵進行大小依序分離，讓風道保持暢通，就能夠保持強大的吸力。

120AW 超大吸力

米家手持無線吸塵器 Lite 台灣售價

米家手持無線吸塵器 Lite 搭載 10 萬轉無刷直流變頻馬達，具備 120AW 超大吸力、20kPa 超強靜壓，吸力不因電量多寡而降低。

60 分鐘長效續航

米家手持無線吸塵器 Lite 台灣售價

相較於 米家手持無線吸塵器只有 30 分鐘，米家手持無線吸塵器 Lite 續航力加倍，充滿電可清掃 60 分鐘。

解決二次排放汙染

吸力雖強，如何不讓排放出來的空氣夾雜濾網中的細塵造成二次汙染？

米家手持無線吸塵器 Lite 台灣售價

米家手持無線吸塵器 Lite 採用 5 重過濾系統：一級氣旋分離濾網＋不鏽鋼金屬網＋多錐旋風分離濾網＋馬達前置濾網＋HEPA 濾網，能夠過濾 99.97％ 的 0.3 微米灰塵。

99.9％ 深層除蟎

米家手持無線吸塵器 Lite 刷頭

內建電動除蟎刷頭，加上超大 MAX 模式 4 倍吸力，讓塵蟎、過敏原通通退散。

米家手持無線吸塵器 Lite 具有 4 種多功能刷頭：吸塵蟎、吸地面、吸車、吸鍵盤，在標準模式下，音量大小只有 72dB 的低噪音。

簡單說，米家手持無線吸塵器 Lite 採用多錐旋風設計＋無刷馬達＋氣旋分離系統，打造高端、吸力不隨時間遞減的多功能超高 CP 吸塵器。

售價與上市資訊

米家手持無線吸塵器 Lite 台灣售價

售價

新台幣 $4,995 元

開賣日期

於12月12日中午12點整起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子搶先開放預購

於12月17日在在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子正式開賣

尺寸/淨重

1208 x 256 x 204.5mm / 3.3Kg

塵杯容量

0.5L （最大）

額定電壓

25.2V

額定功率

400W

隨盒標配

主機 X 1、延長桿 X 1

大直徑暢吸地刷 X 1、電動除蟎刷 X 1、二合一毛刷 X 1、二合一扁吸 X 1

充電收納二合一支架 X 1（含螺絲*2、膨脹管*2）、電源變壓器 X 1

https://www.mi.com/tw/index.html

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