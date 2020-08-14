LG A9 K 系列

LG 今日（8/14）在台推出 LG CordZeroThinQ A9 K 系列 WIFI 濕拖無線吸塵器，此次一共推出三款，分別為：星夜黑 (A9K-ULTRA3) 建議售價 $32,900、寂靜灰 (A9K-MAX2) 建議售價 $28,900、迷幻紫 (A9K-PRO1)  建議售價 $27,900 元，三款機種只有配色、配件不同，功能、規格上皆一致，於 8/14 正式在台上市。


乾吸濕拖才是真乾淨！A9 K系列升級「單獨濕拖」模式 業界首創集塵壓縮 打造居家清潔新淨界

LG A9 K 吸塵器

LG 致力研發更貼切消費者生活的產品，全新 LG CordZeroThinQ A9 K 系列 WiFi 濕拖無線吸塵器透過「乾吸+濕拖」與全新升級「單獨濕拖」功能，滿足不同家庭清潔需求。業界獨創集塵排空功能，一鍵輕壓即可壓縮與排空灰塵，搭配 5 道過濾程序，能夠過濾空氣中的懸浮微粒與過敏原，為台灣消費者打造便利又潔淨舒適的居家環境。

全新升級「單獨濕拖」模式 功能輕鬆切換

新一代 A9 K 系列配備新一代智慧雙旋濕拖吸頭，以「乾吸+濕拖」模式清掃時，前方吸塵口先吸入灰塵與髒汙，接著電動馬達帶動拖布旋轉，類似打蠟的運作方式去除一般吸塵器無法清除的污漬與油汙，達到真正的乾淨；同時可啟動「單獨濕拖」模式，搭配三段式水量調節系統，根據各種清潔需求控制出水量，抹布在清潔過程中隨時保持適當水分。濕拖布、濕拖吸頭及水箱均採用可拆卸設計，讓消費者更便於清潔後收納於立架中。

業界首創集塵排空 一鍵輕壓不沾手

LG A9 K 價格

LG CordZeroThinQ A9 K 系列創新輕壓集塵排空技術，只要輕壓紅色壓縮鈕即可壓縮髒污和灰塵，額外增加 2.4 倍集塵空間，與減少傾倒集塵盒灰塵的次數。當需要清空集塵盒時，同樣只要輕壓紅色壓縮鈕，灰塵與毛髮即可輕鬆排空，連水洗氣旋濾網上卡住的灰塵也能夠被輕鬆刮除，便利乾淨，為消費者打造最佳的除塵體驗。

5 道過濾程序 家中清潔完美防護

LG A9 K 台灣

新一代 A9 K 系列同時包含兩道氣旋以及三道濾網等 5 道過濾程序，氣旋孔從 9 個增加為 15 個提升過濾效果，能夠有效過濾空氣中的 99.7% 的 0.3 微米懸浮微粒與過敏原，大部分塵屑於正切式氣旋、水洗氣旋濾網、軸向式氣旋等程序被過濾並留在集塵盒中，加上微塵濾網以及最後一道 HEPA 13 醫療級濾網，能夠有效過濾少量懸浮微粒，有效防護家中清潔。此外，LG 考量到灰塵長期積累會容易產生異味及細菌滋生，特別研發可全面拆卸水洗的零件管理設計，可水洗三效濾網包含水洗氣旋濾網、微塵濾網、HEPA 濾網，皆能透過清水洗滌，常保衛生減少異味。

全新升級才是真實力！強勁吸力更安靜 電力續航再升級 多種吸頭完美搭配 打掃輕鬆不費力

LG A9 K 規格

考量台灣消費者的打掃習慣，延續各機型清潔優勢，新一代 A9 K 系列功能全面升級，搭載智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術，同時創造強勁 3D 迴旋氣流，使吸力再升級；最新電池延長 50% 續航力，提供消費者最長可達 120 分鐘使用時間的超長效電力，此外 LG 為消費者貼心設想各種最佳除塵需求，推出多達 11 款多功能吸頭，可以靈活運用於各種居家空間。

吸力升級 創造更徹底的潔淨力

LG A9 K 功能

LG CordZeroThinQ A9 K 系列搭載升級智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術，同時創造強勁 3D 迴旋氣流，使吸力再升級，帶來更徹底的潔淨力，短時間內輕鬆去除灰塵。LG 智慧變頻馬達也享有十年保固服務，讓消費者使用更安心。

續航力升級 長效除塵打掃不中斷

新一代 A9 K 系列同時搭載可更換雙電池，最新電池延長 50% 續航力，一次配備 2 顆電池，提供消費者最長可達 120 分鐘使用時間的超長效電力，讓除塵工作長效續航不中斷。同時配備三用收納式充電座，可同時充 2 顆電池並且一次收納更多吸頭，清潔收納更輕鬆便利。

吸頭多樣升級 完潔各種環境需求

LG 為更貼近消費者清潔需求，面對不同的打掃環境，同步將吸頭全面升級，推出多達 11 款多功能吸頭，可輕鬆應對不同家庭環境。
- 智慧雙旋濕拖吸頭：可透過電動幫浦控制出水，自動感測清潔過程中的濕拖水分需求，提供三段不同出水量，分別為高段模式每 6 秒出水一次、低段模式每 8 秒出水一次、及停止模式，讓雙馬達旋轉拖布保持適當濕度，消費者也可根據不同打掃需求來調節所需的水量。全新升級可單獨濕拖，也可先吸塵後濕拖，省時省力更潔淨。
- 「單獨濕拖模式」：接上吸頭，按電源鍵即可啟動。
- 「濕拖+吸塵模式」接上吸頭後，One Touch 電源鍵再按一次+號，即可啟動濕拖+吸塵模式。
- 強勁輕薄地板吸頭：全新升級並適用各種地板，不糾結設計能輕鬆解決毛髮纏繞問題，吸頭高度降低 1.1cm，可深入沙發底部等狹窄傢俱底下，打擊家中清潔死角，同時只要按壓即可輕鬆抽出刷頭清潔。
- 毛髮專用吸頭：可清潔卡在沙發、寵物傢俱和床鋪上的毛髮，減低現代人打掃負擔。
- 高速震動除螨吸頭：每分鐘拍打 4000 次，有效除螨不傷布料。
- 二合一毛刷吸頭：可用於書架、置物櫃等不規則面的清掃。
- 隙縫吸頭：使用於隙縫與狹角清潔。
- 床墊吸頭：運用強大吸力，針對床墊去除塵屑。
- 多角度軟毛吸頭：可調整吸頭的角度，對於高處清潔更方便。
- 可彎曲吸頭：延伸吸頭可彎曲，能深入到較難清潔的角落。
- 頑垢專用硬毛刷頭：硬式毛刷可用於去除頑垢髒汙。
- 彈性伸縮軟管：可用於車上或空間較小的地方，不受限於長吸塵管。

毛小孩家庭必備真神器！打擊毛孩製造髒亂 一機搞定所有萌寵困擾

LG A9 K 價錢

近年來隨著飼養寵物家庭日益增加，如何與毛小孩開心享受生活，同時保持居家環境清潔，更是消費者最重要的考量之一。不論是四散在家中角落的貓砂，或是外出散步後帶進家中的公園細沙，加上春秋換毛季節時，常常散落沾黏在沙發、床墊、地毯等布質傢俱上的細小毛髮，都容易造成髒污或導致過敏。為解決毛孩爸媽們的困擾，LG CordZeroThinQ A9 K 系列無線吸塵器能達到乾吸濕拖一機雙效，同時去除寵物腳印及家中散落的細沙，搭配全面升級毛髮專用吸頭，可清潔沙發縫隙中的寵物毛髮，達到清潔零死角；除此之外，集塵壓縮功能也能夠讓蓬鬆的寵物毛髮縮小體積，減少垃圾傾倒次數，輕鬆刮除不沾手，節省清潔集塵盒的時間，同時搭配可水洗 3 效濾網，能夠有效避免寵物毛髮異味堆積於濾網中。

遠端遙控真方便！LG ThinQ™ 智慧家庭連網技術 一指滑動連結便利生活

LG無線吸塵器

LG 作為全球智慧家庭的領導品牌，持續實現對消費者追求美好生活的承諾，LG CordZeroThinQ A9 K 系列支援領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，可透過機身開關旁的智慧 LED 顯示燈號，確認 Wi-Fi連線狀態。同時更可直接利用 ThinQ App，即時掌控 A9 K 系列電力狀態、濾網清潔推播通知、清潔日誌等狀態，確保每天打掃都能發揮其最佳效能，隨時享有智慧居家的便利生活。

LG A9 K 系列

LG CordZeroThinQA9 K系列 WiFi 無線濕拖吸塵器規格

品項

A9 K系列 WiFi無線濕拖吸塵器 (星夜黑)

A9 K系列 WiFi無線濕拖吸塵器 (寂靜灰)

型號

A9K-ULTRA3

A9K-MAX2

售價

$32,900

$28,900

基本規格

核心技術

智慧變頻馬達™ / 軸向渦輪氣旋技術™

尺寸(cm)

H1120 X W250 X D260mm

重量

2.55KG(加裝強勁輕薄地板吸頭™)

電池數量 /使用時間 

2顆/120分鐘 

集塵盒容量

0.44L(透過輕壓集塵排空™技術 增加2.4 倍集塵盒空間)

過濾程序 

5道

可水洗3效濾網組

微塵濾網 

1+1 

1

HEPA濾網

1+1 

1

水洗氣旋濾網

1+1 

1

其他配備

智慧雙旋濕拖吸頭

強勁輕薄地板吸頭

v

v

高速震動除蟎吸頭

v

v

毛髮專用吸頭

v

-

二合一毛刷

隙縫吸頭

v

v

可彎曲吸頭

多角度軟毛吸頭

彈性伸縮軟管

v

v

頑垢專用硬毛刷頭

床墊吸頭

V

  

ThinQ 遠端操控

v

v

保固

馬達10年/ 全機2年/ 電池2年

上市資訊與售價

LG A9 K 系列

LG CordZeroThinQ A9 K 系列 WIFI 濕拖無線吸塵器共有三款，基本上功能、規格都相同，差異在於配件、顏色，於 8/14 正式在台上市
- 星夜黑 (A9K-ULTRA3) 建議售價 $32,900 元
- 寂靜灰 (A9K-MAX2) 建議售價 $28,900 元
- 迷幻紫 (A9K-PRO1)  建議售價 $27,900 元

https://www.lg.com/tw/vacuum-cleaner

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