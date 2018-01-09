嗨～大家好！這次開頭就直接跟大家說 LG V30+ 是篇不想專業的開箱評測，因為是我自購的啦！終於不用寫太硬的規格與功能了（灑花），其實我原本不太想寫的，不過既然都花了 24900 元買的還有打統編，總是得給公司一個交代是吧！LG 的 V 系列一直是我沒有玩過的，據說相機超猛的，可以和我的 NOKIA Lumia 1020 或 Lumia 950XL 一較高下，再加上他延續了 LG G6 的廣角，本來就是廣角控的我，這次算是第一次自己花錢買 LG 的手機～心得如何呢？快點看下去，這篇應該不會寫太長。
屏佔比相當高的螢幕，若沒有實際去查規格，我還真不知道是 6 吋螢幕，因為這大小很習慣了，滿滿的感覺挺爽的，而且身形沒有 Note8 那麼長，總之身形和外觀我是滿意的，不過達人朋友廖阿輝、雲爸他們說螢幕實在是太爛了，坦白說還真是有感。要怎麼感受螢幕是否漂亮？我想大家都有拍完照片看手機照片就很漂亮的感覺，不過 V30+ 沒有，所以我都覺得我拍的醜醜的，拿到電腦上看才發現好像也不是到那麼差。
我非常喜歡這次的機身質感，而且藍色的很好看，搭配光線真是美美的（不過我是在室內拍的），坦白說我真很想很想裸機使用，只是現在為了要讓每支手有機會找到下一個主人，還是會稍微保護一下，不過保護套上去就沒感覺啦，我想男人都懂吧！
其實原本想要找個光線好的地方拍開箱，但是我已經忍不住想要拿起來用了，所以開箱照片品質普普。
指紋辨識與電源鍵在機身後方，其實操作上還頗方便的，而且依照習慣的手勢來看，只要登錄食指的指紋就可以了，指紋辨識速度還頗快的。
來來來～重要的鏡頭不得不好好說一下，我一直很嚮往的 V 系列坦白說沒有讓我很滿意，我甚至覺得拍照其實頗普通的，當然可能跟我沒有很認真拍有關，而我現在生活當中最常拍照的就是捕捉小朋友的生活，大多都在室內環境，成功率大概 20%，真的很低，很多照片都是糊的啊～雖然大多手機拍小孩都會有這樣的問題，就連 iPhone X 也是，不過 Note8 成功率至少會在五成以上。至於廣角呢～這是我自己的偏好啦，原以為和 LG G6 一樣廣，不過好像是 125 度與 120 度的差別，少了 5 度其實感受不出來，不過看別人評測是說廣角變形有修正不少。
關於相機還有一點要說，就是廣角和大光圈景深模式是不能同時滿足的，至少現在雙鏡頭是如此，大多手機有人像模式、大光圈模式都是標準鏡頭配上望遠鏡頭去組合的，而 V30+ 是標準鏡頭加上廣角，想要拍人像景深門都沒有，這點對我來說還頗可惜的，是還好我是隨時都是兩支以上手機出門，有不同的手機可以互補。
繼續來些無聊的機身規格，底部是 USB Type-C 充電，電力表現其實不怎麼樣，一天算是剛剛好而已，要撐過一天半我覺得有點難度。
機身右側為 SIM 卡插槽。
複合式的卡槽設計，可以安裝兩張 nano SIM 卡，或是單張 SIM 卡搭上 microSD 記憶卡，我目前就是這樣搭配。
機身左側為音量鍵，邊框與按鍵質感我也覺得頗不錯的，如果要推薦這支手機的話，我會說機身質感不錯，然後有廣角^^。
上方為耳機孔，可能很少機會用到^^。
拍照實測接下來為拍照實測的部分～
△ 廣角當然要先來一張，預設是 16:9 的比例，若是搭上電影風格會不錯，我也一直很想要玩美圖 T8s 啊！
△ 室內自然光，尚可接受。
△ 夜間......我想 10 支手機大概有 10 支手機都是這樣，不要太強求！不要拿著手機以為是 F1.2 大光圈的單眼鏡頭。
△ 我個人覺得美食類部落客都還頗適合廣角手機，比投資真正的廣角鏡頭還划算，因為不只可以交代完整場景之外，隨身廣角拍攝的確是無價！而且其實拿單眼拍攝一堆然正在用餐的餐廳，我現在會有點不好意思，拿手機感覺就比較沒有壓力。
△ 標準鏡頭與廣角鏡頭的比對要來囉！準備好了嗎？以上是標準鏡頭
△ 站在同一個位置的廣角鏡頭拍照，哇！這也真是太豪邁的廣角了！這就是我要的！
△ 拍照顏色其實沒有到很討喜，當然這跟室內光線比較有關，這次真的沒有時間到戶外慢慢地拍照。
△ 夜拍這樣尚可接受
△ 拍攝剛睡醒的小朋友，躺著不想動的看著我。
△ 切換到廣角鏡頭，從頭到腳全部都入鏡啦，這與前一張照片手一在同一個位置唷！
△ 藍天表現沒有拍攝太多，一張就足以說明藍天是沒有問題的，搭配廣角就是開闊啊！
△ 再來一組比較，想要參考廣角手機的多多比較。
△ 以往都要拿出單眼才能解決的場景，現在我只要拿出手機就好，而且現在出門帶著兩個小朋友，我根本無法一直拿著單眼，手機拍照真的要滿足我才可以。這裡是南元農場。
△ 在家裡自己購入了鴛鴦鍋，還頗方便的。
△ 廣角一起逮捕兩個小朋友，怎麼都那麼愛丸龜製麵啊？雖然說真的很難吃到比他們家還要順口的烏龍麵了～回不去了！！！
△ 拍攝美食好像沒有太多感動，因為就是切少大光圈的 FU 啊～不過美食模式可以快速調整色溫，這功能是頗好用的，避免黃光帶多場景。
△ 美食當前與王阿達的韓式烤肉趴～其實我現場都覺得我拍超爛的，拿到電腦上面看真的好一點。
△ 最後又是火鍋，在西門挺有這麼大的空間可以開餐廳，這個本很粗齁！！！！！發現我一直都在吃ㄟ～～～
總結心得開箱結束囉～坦白說我真的沒有講到很多技術規格，只有講到我的使用心得居多，拍照雖然不是到太滿意，不過廣角讓我難以捨棄，所以 LG V30+ 是我目前的隨身機，在效能上也沒有太大的問題，坦白說我常用的 APP 也就只有 Facebook、專頁小助手、Messenger 而已啊！！！其實 LG V30+ 還有很多不錯的點，譬如說錄影可以錄製 LOG 格式後製空間很大，音效上也支援 Hi-Fi Quad DAC 音效，IP68防水防塵等級，甚至通過*美國軍事規格掉落測試（MIL STD-810G）等等，更多詳細規格可以參考官網，看官網介紹真的頗吸引人的。
http://www.lg.com/tw/smart-phones/lg-V30-Plus-bl
最後是讓我購買 LG V30+ 的關鍵影片^^
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