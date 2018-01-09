網路上的資源真的太豐富了，最近朋友買了新單眼，我們互相交流了一些基本的拍攝技巧，但他是攝影新手，對於基本的攝影觀念來不太熟悉，我請他去看說明書，他還真的拍了說明書給我看，但上面什麼都沒寫，於是我貼了 photoskop 這個超好用的學習攝影網站，不需要拿相機，就可以看到不同的參數，會如何影響成像，photoskop 非常適合新手入門學習拍照技巧，推薦給大家。
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△ 第一就是最重要也最基本的光圈啦，按下 Start 開始。
△ 點擊左下角的 Aperture 來調整光圈大小，圖片裡的是最小光圈。
△ 最大光圈，可以發現光圈大小，影響了光線進入相機的量，進而影響明亮程度。
△ 接下來是快門
△ 250 分之 1 秒，可以清晰捕捉到運動中的物體，因為快門比他快，但同常這時候光線會很暗，因為光進入的時間太短。
△ 快門來到 8 分之 1 秒，運動中的物體開始變得模糊，就像手晃到。運動中的物體快門越快越好！
△ 接下來還有 ISO 值、景深等課程，真心推薦給準備開始玩相機的朋友！
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