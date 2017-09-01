LG在IFA 2017展前正式揭曉下半年旗艦新機V30，確定導入FullVision極窄邊框設計螢幕、全新雙鏡頭主相機模組，以及包含Qualcomm Snapdragon 835處理器、B&O Play音效技術等硬體規格。除強調將成為最亮眼的市售機種，更再次說明V30將具備電影等級的拍攝效果，預計改變使用者攝影體驗。 硬體規格部分，LG V30將搭載6吋、18:9顯...