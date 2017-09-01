LG V30 雙大光圈廣角鏡頭、電影般的錄影規格、OLED FullVision 螢幕

2017-09-01 04:48:46 ContentParty
LG V30

LG V30 終於發表，讓人期待的強勁手機，V 系列一直都是 LG 所主打拍照的手機，雖然說我自己是沒有玩過，不過據說拍照超級厲害的，這次是採用雙鏡頭的規格，分別是 1600 萬畫素 F/1.6 大光圈 71 度廣角與 1300 萬畫素 F/1.9 大光圈與 120 度廣角，廣角拉到 120 度雖然可能不比 LG G6 那麼有魄力，不過坦白說我還頗期待的，沒意外的話應該會買單！

首圖

LG在IFA 2017展前正式揭曉下半年旗艦新機V30，確定導入FullVision極窄邊框設計螢幕、全新雙鏡頭主相機模組，以及包含Qualcomm Snapdragon 835處理器、B&O Play音效技術等硬體規格。除強調將成為最亮眼的市售機種，更再次說明V30將具備電影等級的拍攝效果，預計改變使用者攝影體驗。 硬體規格部分，LG V30將搭載6吋、18:9顯...

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