LG G6 超廣角相機手機評測，相比全幅單眼廣角到什麼程度呢？

2017-06-28 11:49:29 哇哇
LG G6 相機超廣角開箱評測

近期真的很多讓人心動的旗艦機，每支都有讓我感興趣的地方，LG G6 我最感興趣的地方就是它的廣角鏡頭，對我來說廣角魅力無敵，LG G6 的廣角不是一般手機的廣角，一般手機廣角頂多 22mm 到 24mm，LG G6 的廣角已經到達 16mm，雖然說廣角變形不可免，但是對我來說實在是很愛那種拍攝廣角的魅力，本文將會好好與大家分享我實測相機部分的心得^^。

LG G6 相機超廣角開箱評測
LG 智慧型手機與我的緣分不深，嚴格來說上一次碰到的是 LG G2，已經是快四年前的事情了，LG G6 在 MWC 2017 發表時就已經獲得許多人的注目，第一點就是因為 18:9 的螢幕比例，一開始大家都還覺得很奇特，就是兩個正方形接在一起的比例，第一時間會覺得手機螢幕會不會太長？我實際使用上一點都不覺得，方形拍照更符合 instagram 的圖片社群，這樣的應用頗酷的！

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LG G6 就規格來說，高通 S821 四核心處理器、4G 記憶體、64GB 儲存空間，以上三點對一般用戶來說都是足夠的規格，除非你是要追求頂級的效能，不然在使用上應該都還算是很順手。加分項目第一點就是 IP68 防水防塵，大家可以放心帶著手機去玩水，像夏天已經要到了，會有更多親子旅遊玩水的機會，手機能下水是必要的！第二點就是 QC3.0 快充，我想應該沒有人不愛快速充電的吧！35 分鐘可以充飽 50% 的電力，100% 的電力只需要 108 分鐘。第三點就是 Hi Fi Quad DAC 優化音質播放 ，在音樂聆聽上有更好的音質表現。第四點也是非常超值的一點，就是首支支援Dolby Vision & HDR10 雙重顯示技術的手機，以我最近參加兩場 LG 的電視發表會，深深可以感受到支援 HDR 信號的完美影視效果，若你買不起 LG 的高檔電視的話，在手機上也能享受，光是這點就覺得非常超值，只是 5.7 吋螢幕還是比電視小。

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介紹完值得注意的重點之後，來看看手機外觀的簡易介紹，LG G6 首波在台灣上市冰銀金、星爵黑與秘境白三款顏色，現在則有極光藍、絲絨金兩款新色上市，我手上這支是秘境白搭上金色的金屬邊框，質感非常的不錯，左側是音量大小聲按鍵。

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下方為 USB Type-C 連接埠，這已經是目前手機不能缺少的重要規格，下水時不用另外防護，不過要等到連接埠完全乾燥後才能充電，會自動偵測是否為乾燥狀態。

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右側邊為 SIM 卡插槽，是可以支援兩張 nano SIM 4G+3G 雙卡雙待或單張 nano SIM 卡 + microSD 卡的複合式設計，在台灣為全頻 4G，各大電信業者的 4G LTE 都能夠使用。

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上方為 3.5 mm 音源輸出，為了 Hi-Fi Quad DAC 值得投資好一點的耳機。

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前鏡頭為 500 萬畫素 100 度廣角鏡頭 F2.2 大光圈，雖然不是雙鏡頭，但是與主相機同樣有廣角功能。

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無實體觸控按鍵，操作鍵都與螢幕結合，也是俗稱的海帶條設計，可以從設定中搭配各種不同組合，最多可以置放五個系統操作鍵，還包含有通知、Capture+、QSlide 與 SIM 卡切換。

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好酒沉甕底，主鏡頭是我最在意的一點，雙鏡頭都是 1300 萬像素，一顆為 71 度的一般鏡頭 F1.8 大光圈，另外一顆為 125 度的廣角鏡頭 F2.4 大光圈。指紋辨識器也在機身背面。


預設系統 UI 與應用程式一覽
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△ 預設 UI 介面我覺得頗舒服的，使用上也沒有太大的問題，4GB 的記憶體其實夠用，偶爾頓的時候記憶體清理一下即可。

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△ 應用程式垃圾桶是個頗不錯的功能，就是一個大家所熟悉的資源回收桶概念，若是有後悔刪除的應用程式，在 24 小時內還是有機會直接還原。Smart Doctor 為系統優化的主要功能。LG Mobile Switch 為手機搬家功能，QucikMemo+ 為很方便的備忘錄可以同步到 Google 雲端，LG Health 為手機內建的健康管理功能。

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△ SmartWorld 裡面有手機佈景、鈴聲、字型等 UI 資源以及最新的 LG 新聞資訊等等，RemoteCall Service 是手機遠端遙控功能，當有需求被客服連線時就派上用場，區域廣播能接收警訊通知等國家級警報。

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△ 支援 Hi-Fi Quad DAC 的高音質體驗，插上耳機時就可以開啟，就算音樂本身規格不到也是可以使用，但是我覺得體驗起來差異比較小。

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△ 支援的音樂就會顯示 HI-FI 的小圖示，音樂聽起來感受就非常不一樣，真的有在享受的感覺，想買更好一點的耳機了！

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△ 要取得 Dolby Vision 的影片來源，最方便的方法就是使用 Netflix 來取得有 HDR 訊號的影片，若是支援的影片會有 Dolby Vision 的小小圖示，若是家裡電視有支援的話，也可以投放到電視，只是我家電視還無法支援，所以只能在手機上小小享受一下，看影片的感受真好，很可惜就只是一支手機螢幕大小有限啊！


簡易相機功能介紹
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△ 在相機功能上，方形相機是最具備特色的，因為 18:9 的螢幕比例，可以上下分成兩個正方形，正方形剛好又可以再切成四個正方形，所以可以配置成簡單又好看的方格配置，有 Snap 拍攝、匹配拍攝、網格拍攝與拍攝指南四種模式。

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△ 網格拍攝還頗方便的，若是剛好到餐廳用餐，就可以很快地拍攝四張照片，即時分享餐廳的狀態等等。

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△ 前鏡頭有 8 段美顏、燈光與 17 種濾鏡功能，也是有廣角的應用，差異可以看右上圖。

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△ 一次拍四個不同的方格圖片，不用再透過拼貼 APP 去達成，這點相當的方便。

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△ 匹配拍攝需要有點創意，才能組成很多不可思議的結合。

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△ 拍攝指南還頗特殊的，就是可以使用一張圖片當成拍攝範例，來拍攝更多相同構圖的相片，譬如說你自己覺得拍攝技術不好，你就可以取用別人拍攝的照片當成底，自己去拍照時透過透明的方式來對比當下的取鏡，來達到你想要學習的拍攝構圖。

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△ 相機中的模式有自動、全景拍攝、360 度全景拍攝、美食、畫面凸顯、SNAP、慢動作與縮時攝影

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△ 畫面凸顯是透過兩個鏡頭的差異，來更凸顯主角的存在。

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△ 美食功能還頗不錯，可以方便的調整亮度與白平衡色溫，像是很多餐廳黃光的會很嚴重，不管對相機或是手機都很不討喜，這時候透過快速地調整色溫就能取得比較正常的色彩。

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△ 內建 8 種風格濾鏡可以套用。

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△ 有專業的拍照模式，可以很方便的調整白平衡、EV、ISO、快門等等設定，適合進階的拍照時使用，快門最久可以持續曝光 30 秒。

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△ 除了相機有專業模式之外，錄影也有專業模式，這是我在其他手機不曾看過的功能。


71 度鏡頭 vs 125 度鏡頭 vs 全幅機 16mm 廣角
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△ LG G6 主鏡頭 71 度一般鏡頭，剛好在一個狀態還不錯的藍天，畫面就相當不錯！

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△ LG G6 主鏡頭 125 度一般鏡頭，站在同一個位置拍攝就可以很明顯感受出差異，雖然說在邊緣可以感受到廣角變形，但是我個人不是很在意，其實廣角變形也可以透過視覺取鏡去調整。

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△ Canon 5D3 + 16-35mm 廣角端的拍攝，其實你仔細去比對 LG 的廣角端，會發現 LG 個廣角還比 16mm 更廣，有可能逼近 14mm 廣度，只是單眼鏡頭的廣角就沒什麼變形，這差異也很明顯就是了！

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△ LG G6 主鏡頭的視野。

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△ LG G6 的廣角就是狂！可以整棟樓都拍進去，實在是太威了，不過底部變形相對明顯，若是在意變形很怪，可以透過裁切切掉，實際上看起來還是很廣！

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△ 5D3 +16-35mm 是我出門拍照不能缺乏的廣角鏡，帶景色的確非常的適合，畫面張力較強，可能我就是很愛廣角吧！其實我也有 360 度相機，拍照後透過 APP 也能自己裁切到廣角拍照的範圍，只是畫質上是不會比手機好就是了，所以 LG G6 的廣角對我來說還是頗實用的。



LG G6 廣角圖片後製分享
出門旅遊我還是會帶單眼，因為高畫質的圖片還是有必要留底，不過很多網路上分享的圖片的原圖可以不用太要求，因為縮放到網路可以看的大小後，圖片品質看起來也不會差，加上圖片經過少許的修圖改造之後，至少放在部落格上也可以有聲有色，這個段落就來分享一些 LG G6 廣角拍攝的後製圖片，對我來說已經很滿足很夠用了！

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△ 常常工作到太陽準備升起的時刻，這樣的天色很美！但是其實人很疲憊 XD

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△ 台南高鐵的藍天，有沒有出遊的心情了啊？

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△ 接近傍晚的超級藍天，有時候拍夜景這種天色最完美，可以再暗一點點^^。

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△ 一間老房子餐廳，透過廣角可以將場景交代得很清楚。

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△ 廣角變形還是可以有一點點感覺，不過我覺得只要取鏡取好不會太誇張。

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△ 這張圖廣角變形的感覺就還好，很像單眼拍攝廣角的感覺。

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△ 喜愛廣角的張力，以手機來說能拍攝出這樣的照片算是很厲害囉！非常好上手的隨身廣角。

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△ 這陣子剛好都遇到下雨天居多，來去台北的高鐵途中，竟然有我一直想拍照的藍天，忍不住就一直拍攝。

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△ 這天空都有調整過啦！！！只是要夠廣角才有辦法拉出這種比較深邃的藍天。

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△ 站在捷運出口就可以把完整的 101 拉到鏡頭之內，不得不說超方便的！拍 101 就是要整個景啊～其他手機要拍全景大概要再退一個街口了。

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△ 和家人一起到日月潭旅遊，很可惜飯店早就預訂好，也遇到下雨的一整個禮拜，不然就有日月潭好風光了！

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△ 雲品啊～奢侈品！

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△ 雖然天色不佳，但是搭日月潭纜車的行程還是不能少！


LG G6 實拍原圖（僅縮圖加浮水印）
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△ 工作到清晨的原圖^^。

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△ 廣角拍人物手腳，人人都可以變魯夫。

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△ 隨手拍街景，加上廣角就是比較好看。

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△ 人物帶背景，廣角所呈現出來的感覺就是不同。

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△ 自拍也頗廣的。

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△ 吃火鍋的一般桌子，坐在位子上就能有這樣的廣角視野。

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△ 夜間自拍畫質有待加強就是了

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△ 要畫質比較好的話，還是用一般鏡頭會比較恰當，雖然說廣角畫質也沒有差到哪裡去。

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△ 很明顯的廣角變形

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△ 廣角變形問題可以透過拍攝角度來稍微掩飾一下，就比較不會那麼明顯。

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△ 方形拍攝

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△ 可以稍微對比文章前段有後製的圖片，其實藍天原本就表現不錯，也因為夠廣角藍天才會有漸層。

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△ 以公車內的視野來看，隨手就能拍到全景。

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△ 其實雲品的房間也很普通啦！！！只是能看到日月潭而已^^。

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△ 能帶手機去玩水，這也是 LG G6 非常加分的一點。

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△ 雲品的泳池絕對是最吸引人的一點，空間非常的寬廣，玩水可以玩到很爽！！！不過我們是平日晚上來人比較少，所以感覺頗舒適的。

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△ 有小朋友的滑水道溜滑梯，感覺超好玩的，但是大人不能玩！

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△ 廣角全家福～哈哈～怎麼感覺有點狼狽！

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△ 下水拍照也沒問題，不過要等 USB Type-C 連接埠乾燥了之後才有辦法充電，我整個晚上都無法充電，到隔天一早才終於能充電。

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△ 日月潭的黑夜還真的頗黑的，加上這次遇到下雨天，我就沒有衝夜景啦！

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△ 廣角加上小朋友的彩色球池，畫面張力還不錯！

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△ 難得的全家出遊！

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△ 迷霧中的日月潭纜車！

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△ 自拍廣角真的好用，看看上圖的範圍有多廣，小朋友不用擠在我身旁都能拍進去。

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△ 坐上纜車心裡還是有些許害怕^^

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△ 纜車內只有廣角才能拍到那麼多啊！！！而且陰天的情況下這樣的色彩鮮豔度還不錯。

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△ 無美食模式

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△ 美食模式可以增加圖片鮮豔度，以及能很方便的調整色溫與亮度。

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△ 一張隨手拍，基本上只是要跟大家說，若是希望圖片品質比較優，一般鏡頭拍攝比較好，廣角是取得另外一種意境。

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LG G6 評測跑分
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△ 最後提供 LG G6 的安兔兔跑分給大家做參考，得到了將近 140000 的分數，坦白說不算超級高分，但是這樣的規格很夠大家使用。

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△ 3DMARK 的顯示性能跑分，跑遊戲絕對沒問題的啦！！！


LG G6 心得總結
回到文章一開始我所說的，我會對 LG G6 有興趣完全是因為它的廣角，經過實測之後也的確對廣角的能耐相當滿意，畫質雖然無法達到滿分（手機基本上都很難），但是廣角的魄力可以彌補，至少我對於這次所拍攝照片都還算滿意，只要藍天與陽光有賞臉的話，我覺得是很值得投資的隨身廣角拍照手機，我相信應該不會有比 LG G6 更方便的廣角鏡頭了！此外也再次提醒加分項目，IP68 防水與 QC 3.0 快充都是非常棒的，Hi Fi Quad DAC 優化音質播放 ，聽音樂也很享受，尤其很多人都會在大眾運輸時聽音樂，這樣的需求度很高。而 Dolby Vision & HDR10 雙重顯示技術更是超值，這樣的顯示若是套用在 LG 的電視上，都是十萬等級起跳的電視，LG G6 CP 值真的是超級超級高！對我來說真的是很划算的一支旗艦手機唷！


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