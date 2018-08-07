LG 於今日 (8/6) 發布 LG Q8 (2018) 新機，可以說是 LG V35 ThinQ 的兄弟機，重 172 克，搭載高通 S450 處理器、6.2 吋全面屏螢幕（2160 x 1080）、 4GB 記憶體 64 GB 儲存空間，可用 microSD 最高擴充至 2TB，相機方面使用 1600 萬畫素主鏡頭，500 萬畫素自拍鏡頭（100 度廣角鏡頭），電池容量 3300 mAh，機身擁有 MIL-STD 810G 軍規，IP68 防塵，外型上沒有陷入瀏海深淵，也沒有雙鏡頭，顯然是現在手機中的一股清流！
LG Q8 (2018) 規格
|處理器
|高通 S450
|螢幕
|6.2 吋 1080 x 2160 389ppi 全面屏
|相機
|1600 萬畫素主鏡頭
500萬畫素自拍鏡頭
|內存
|4GB + 64GB
|系統
|Android 8.1
|電池容量
|3300 mAh
參考來源
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