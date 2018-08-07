LG Q8（2018）正式發布 6.2 吋全面屏、HiFi 高音質，IP68 防水軍規等級！

2018-08-07 08:22:23 9M87
LGQ8規格

LG 於今日 (8/6) 發布 LG Q8 (2018) 新機，可以說是 LG V35 ThinQ 的兄弟機，重 172 克，搭載高通 S450 處理器、6.2 吋全面屏螢幕（2160 x 1080）、 4GB 記憶體 64 GB 儲存空間，可用 microSD 最高擴充至 2TB，相機方面使用 1600 萬畫素主鏡頭，500 萬畫素自拍鏡頭（100 度廣角鏡頭），電池容量 3300 mAh，機身擁有 MIL-STD 810G 軍規，IP68 防塵，外型上沒有陷入瀏海深淵，也沒有雙鏡頭，顯然是現在手機中的一股清流！


LGQ8 2018 台灣
△ 保留 3.5mm 耳機孔並附有觸控筆，可以讓工作時更有效率，擁有 Quad DAC HiFi 與 DTS X 3D 超高音質環繞音效，支援 QC 3.0 快速充電，MIL-STD 810G 軍規可以防撞、防震、耐摔、耐低溫、奈重擊、耐濕，總而言之用台灣話說直白一點就是一支耐操的手機！顏色只有兩色，黑色及藍色，售價 539000 韓元，換算售價約在 1 萬 5 千元台幣上下，屬於中階入門旗艦機。

LG Q8 (2018) 規格

處理器 高通 S450
螢幕 6.2 吋 1080 x 2160 389ppi 全面屏
相機 1600 萬畫素主鏡頭
500萬畫素自拍鏡頭
內存 4GB + 64GB
系統 Android 8.1
電池容量 3300 mAh

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