LG 8/14 在台灣推出中階智慧型手機 LG Q Stylus+，搭載聯發科 MT6750S 處理器、Android 8.1.0 系統、4GB＋64GB 記憶體、3300mAh 電池、6.2 吋 FHD+螢幕，相機方面採單鏡頭配置，1600 萬畫素主鏡頭，擁有 F2.2 光圈，支援 PDAF 高速自動對焦主鏡頭，自拍鏡頭則是 800 萬畫素，microSD 最高可擴充至 2TB，驚豔的是竟然擁有旗艦級手機才會有的 IP68 防水防塵、MIL-STD 810 軍規認證，售價新台幣 12,900 元。
△ 只有單一鏡頭的 LG Q Stylus+，在人像模式拍照時能自動對焦主體，將背景模糊化，支援模糊程度調整，輕鬆創造出模擬景深效果。
△ 支援 PDAF （相位差偵測自動對焦）高速自動對焦模式，可以輕鬆拍到高速移動中的物體、輸出高清晰照片！
△ 新增了旗艦機種才有的 DTX：3D 7.1 聲道環繞音效，讓 LG Q Stylus+ 的影音、遊戲體驗，都有身歷其境的感受！
△ Pop Memo 功能，Stylus 智能筆只要從機身抽出，螢幕就會亮起，隨時隨地寫筆記，重要記事全不錯過，還搭載了即時辨識複寫與防誤觸，書寫體驗 Level Up！
△ GIF Capture 動圖製作，可以截取影片片段，搭配 Stylus 觸控筆進行編輯，可以輕鬆與好友分享有趣的 GIF 片段！
△ Smart Rear Key 讓指紋辨識不再只是指紋辨識，觸摸機身後面的指紋辨識一次，快速啟動拍照功能、觸摸兩次，快速啟動截圖功能、滑動來控制通知列上下功能，連指紋辨識區域都浪費，增加了多種操作模式！
△ 少見的中階入門機竟然有 IP68 防水防塵功能，還有 MIL-STD 810 軍規認證，根本是太佛心啦！
△ 使用 USB Type-C 充電埠，支援快速充電。整體來說 LG Q Stylus+ 雖然是中階入門機，卻擁有不少旗艦級機種才會有的規格，像是 DTX：3D 7.1 聲道環繞音效、IP68 防水防塵、MIL-STD 810 軍規認證、USB-Type-C 快速充電，售價也是非常佛心只要 12,900 元，我個人認為若不玩遊戲、不常拍照，Note 系列對你來說又太貴，想要有隻筆的話，LG Q Stylus+絕對是不錯的選擇！
參考來源：https://www.lg.com/tw/smart-phones/lg-LMQ610YB
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