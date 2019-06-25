LG 頂級家電品牌「 LG SIGNATURE 」，目前在台上市的產品有電視、冰箱、洗衣機三款產品，系列產品都擁有 Wi-Fi，使用者可以透過 APP 隨時遠端操控機器。身為知名主持人同時也是 3C 愛好者的黃子佼也現身分享使用經驗，此外 LG 也推出購買好禮「金璽禮 3 重奏」，這邊小編幫大家整理關於 LG SIGNATURE 三款產品及「金璽禮 3 重奏」詳細訊息，請繼續看下去～

1. LG SUGNATURE OLED TV W9

△ LG SUGNATURE OLED TV W9 搭載超薄 4 毫米 OLED 面板、a9 智慧亮彩晶片，呈現最真實的顏色、最細膩的畫質。外觀上可直接服貼於牆面的 Wallpaper 纖薄設計，與家中的裝潢合而為一。另外獨立的 SoundBar 電視開機時會升起，看電時也可以擁有 360 度的環繞音質體驗，完全是家庭劇院級的沈浸式影音體驗。另外 ThinQ AI 可聯網功能，搭配智慧滑鼠遙控器，可以用更直覺的方式操作電視。LG SUGNATURE OLED TV W9 售價新台幣 429,000 元。

2. LG SUGNATURE InstaView 敲敲看門中門冰箱

△ 「 LG SUGNATURE InstaView 敲敲看門中門冰箱 」全機以不鏽鋼材質打造，外觀採用不鏽鋼髮絲金屬紋，內裝白金級「不鏽鋼保鮮壁」可抗菌保鮮。最有特色的就是冰箱門上的「智慧玻璃面板」，只要蕭兩下就可以點亮冰箱內部 LED 照明，不用開門就可以看到裡面的食物，減少溫度流失。此外「 智慧感應門 」設計，只要踩在冰箱前的投射光點，冰箱門就會自動開啟。「自動感應式抽屜」在開啟冷凍櫃時，會自動推出。「冷流保鮮風閘」利用冷流形成隔熱層，維持食材低溫讓保鮮更持久。LG SUGNATURE InstaView 敲敲看門中門冰箱售價新台幣 249,000 元。

3. LG SUGNATURE TWINWash 雙能洗洗脱烘洗衣機

「 LG SUGNATURE TWINWash 雙能洗洗脱烘洗衣機 」最大的特色就是擁有上下兩層洗衣槽，不同的衣服可以分開清洗不怕染色，搭載 Heat Pump 除濕式乾衣，以變頻低溫的方式烘乾衣服，不怕傷害衣服材質、縮水。當然洗衣機也支援 LG SmartThinQ APP，可以遠端遙控洗衣，隨時可以掌握洗衣服的狀態。LG SUGNATURE TWINWash 雙能洗洗脱烘洗衣機上層售價新台幣 86,900 元，下層 23,900 元。

金璽 3 重奏

- 限量專屬金璽禮

購買以上任一產品，可獲得 George Jensen 喬治傑生漢寧古柏水瓶 1 個（ 市價 10,100 元 ），購買兩款以上 LG SIGNATURE 品牌家電，可獲得 George Jensen 喬治傑生 BLOOM 置物 2 件套組及 IBIS 花瓶 1 個（市價共計 25,500 元 ），若全部購買可獲得，上述所有 George Jensen 喬治傑生經典作品。

- 會員註冊禮

購買 LG SUGNATURE 系列產品上網登錄成為金璽會員後，就可以擁有施華洛世奇 Crystalline Stardust 水晶筆。2019/7/31 前完成產品登陸，可再獲得百老匯音樂劇「獅子王」門票 2 張（場次 2019/8/4 下午一點）

- 經典問卷禮

購買 LG SUGNATURE 品牌家電，完成登錄後收到問卷並填寫完成後，可獲得施華洛世奇水晶相框及水晶香檳杯（ 2 入 ）